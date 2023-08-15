



Порядка 27 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор «ЭкоЦентр» с улиц Волгограда и области за первые две недели работы. В общей сложности ликвидировано около 500 свалок. Также новый регоператор расставил недостающую тару в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда.

На прошлой неделе устаревшую металлическую тару заменили на современные евроконтейнеры на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда. В первую очередь, в городе-герое планируется заменить непригодные к эксплуатации контейнеры и закрыть пробелы по недостающей таре. Для решения этих задач регоператором приобретено порядка 1000 контейнеров.

Ежедневно в плановом вывозе отходов по городу задействовано порядка 80 единиц техники, в ликвидации свалочных очагов – еще 70 машин тяжелой спецтехники – ломовозы, самосвалы, погрузчики. В муниципальных образованиях уборку производят прежние порядные организации по привычным для населения графикам – отходы транспортируют 150 мусоровозов.

Продолжается работа по ликвидации свалочных очагов, которые находятся рядом с контейнерными площадками – 500 свалок уже убрано на территории Волгограда. От мусорных навалов практически освобожден Центральный района Волгограда, в остальных – работа продолжается. Наиболее количество свалочных очагов зафиксированы в Краснооктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском районах города – на ликвидацию некоторых несанкционированных точек требуется до 10-12 часов времени, привлекается десятки единиц техники.