Общество 15.08.2023 15:10
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15.08.2023 15:10
Порядка 27 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор «ЭкоЦентр» с улиц Волгограда и области за первые две недели работы. В общей сложности ликвидировано около 500 свалок. Также новый регоператор расставил недостающую тару в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда.
На прошлой неделе устаревшую металлическую тару заменили на современные евроконтейнеры на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда. В первую очередь, в городе-герое планируется заменить непригодные к эксплуатации контейнеры и закрыть пробелы по недостающей таре. Для решения этих задач регоператором приобретено порядка 1000 контейнеров.
Ежедневно в плановом вывозе отходов по городу задействовано порядка 80 единиц техники, в ликвидации свалочных очагов – еще 70 машин тяжелой спецтехники – ломовозы, самосвалы, погрузчики. В муниципальных образованиях уборку производят прежние порядные организации по привычным для населения графикам – отходы транспортируют 150 мусоровозов.
Продолжается работа по ликвидации свалочных очагов, которые находятся рядом с контейнерными площадками – 500 свалок уже убрано на территории Волгограда. От мусорных навалов практически освобожден Центральный района Волгограда, в остальных – работа продолжается. Наиболее количество свалочных очагов зафиксированы в Краснооктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском районах города – на ликвидацию некоторых несанкционированных точек требуется до 10-12 часов времени, привлекается десятки единиц техники.
Напомним, по вопросам обращения с отходами работает горячая линия регоператора по номеру 230-230. Также действуют абонентские участки для населения и юридических лиц. Обратная связь возможна и через сайт компании.
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