Расследования 15.08.2023 21:09
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15.08.2023 21:09
Семья волгоградцев потеряла почти весь выводок «комет», разновидность золотых рыбок, после того, как поменяла воду в искусственном пруду. Как рассказала V102.RU жительница поселка Горьковский Маргарита, рыбки обитали больше двух лет в водоеме на участке в домовладении по ул. Воронежской.
- На зиму мы их переносили в большие домашние аквариумы, а с потеплением выпускали «на волю» - в пруд, - говорит волгоградка. – В пруду работали приборы для насыщения воды кислородом, все, как в обычном аквариуме. Периодически супруг менял и воду. И вот недавно произошло ужасное – после смены воды почти все рыбки сдохли! Муж плакал, как ребенок, он с такой любовью ухаживал за рыбками, столько сил отдавал, мы уже не говорим про расходы на корм.
По словам Маргариты, из девяти «комет» и недавно появившегося на свет потомства – около пятидесяти мальков – выжили только пять рыбок. После отсадки в отстоявшуюся воду пяти выживших через некоторое время умерли еще две. Сейчас от нескольких десятков рыбок, которые еще недавно резвились в пруду, остались только три.
- Мы меняли воду в пруду много раз и никогда такого ужаса не происходило, - уверяет Маргарита. – У нас есть одна версия случившегося – что-то не так было с водой. Возможно, это переизбыток хлора. Мы не знаем. Но факт остается фактом – живые существа погибли. А нам страшно – какой водой нас поят? И чем грозит такая вода нашему здоровью и жизням?
Между тем, как выяснилось, случай с гибелью рыбок – отнюдь не единичный. Волгоградцы в соцсетях массово сообщают о подобных происшествиях.
- У меня все рыбки сдохли, воду 2 дня отстаивала, - цитата из соцсетей.
- У меня сом сдох, больше десяти лет прожил. Делал на днях подмес 25%. Много лет так делаю и все было ок. Так что сто раз подумайте, прежде чем пить эту воду, - присоединяется пользователь Сергей.
Одновременно волгоградцы отмечают, что идущая из кранов вода имеет странный привкус и запах. При этом качество воды не меняется даже после использования фильтров.
- Сначала подумали - фильтр, поменяли, вонь не ушла, .болотом воняет. Пьем бутилированную, - делятся люди .
- Воняет, воняет. Я думала, только мне кажется, что плесневелое болото захлорировали, - пишет волгоградка.
- Такой питьевой воды из крана, не было никогда. А вот когда пойдёт дизентерия, холера и всевозможные штаммы инфекционных заболеваний, тогда нам просто перекроют воду. Скажут, пейте воду из бутылок, повышайте выручку бизнесменов, кои сами и являются. Свежая, холодная вода остаётся только в прошлой жизни. Вопрос: за что мы тогда платим, если одно из самых важных человеческих потребностей - вода - отравлена и не пригодна для потребления, - негодует другой пользователь.
- Волга всегда в это время цветёт, Но такой теплой водопроводной воды и с определенным привкусом не было никогда. Хотя я не привереда и пью из-под крана всегда, - признается еще одна жительница Красноармейского района.
Между тем, ранее V102.RU сообщало, что региональное управление Роспотребнадзора отчиталось об исследовании проб воды, взятой во всех районах Волгограда, после жалоб жителей на появление посторонних запахов и вкуса. В ведомстве заверили, что все пробы воды соответствуют нормам на запах, привкус и мутность. Лишь в образцах, отобранных у потребителей Центрального, Советского, Ворошиловского, Тракторозаводского районов, было выявлено незначительное превышение (в 1,2-1,4 раза) по цветности. В ведомстве также заявили о продолжении исследований воды на микробиологические показатели.
Редакция V102.RU направила официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на имя руководителя ведомства Ольги Зубаревой с просьбой пояснить ситуацию с возможным отклонением от норм воды, которую получают потребители города.
На фото: единственные выжившие рыбки после смены воды в пруду.
На видео: еще недавно несколько десятков рыбок весело резвились в водоеме.
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