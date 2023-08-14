Экономика 14.08.2023 13:45
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14.08.2023 13:45
Банк Уралсиб предлагает своим бизнес-клиентам сервис оплаты покупок в онлайн-магазинах через Mir Pay. Данная функция автоматически доступна всем клиентам с подключенным интернет-эквайрингом Уралсиба.
Сервис позволяет покупателям – владельцам карты «Мир» оплачивать онлайн-покупки с помощью устройств с Android от версии 7.0 и выше. Нужно просто скачать приложение Mir Pay, добавить в него карту «Мир», и при покупке в интернет-магазине с мобильного устройства – нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении. Вводить данные банковской карты на платежной платформе не требуется.
Платежи безопасны – реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется зашифрованный цифровой код – токен.
Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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