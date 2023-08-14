Мошенники предлагают замену социальных карт для доступа к онлайн-банку

Экономика 14.08.2023 13:13
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14.08.2023 13:13
Злоумышленники звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки, и предлагают обновить их действующую социальную карту. О новой мошеннической схеме рассказали ИА «Высота 102» в ВТБ.
Так, в частности, сообщается, что в новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные. На самом деле, клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение/интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.
– Социальная инженерия – наиболее популярный метод мошенничества, сегодня на нее приходится 90% атак. «Легенды» таких обманных звонков могут меняться, но неизменным остается их основной признак: стремление завладеть вашими персональными данными, многочисленными кодами из СМС или паролями, – предупреждает начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин. – Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону. Даже если у вас нет сомнений в просьбах таких «сотрудников соцподдержки», следует все равно внимательно читать текст СМС – в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если видите СМС от банка, перезванивайте самостоятельно в банк, перепроверяйте информацию в контакт-центре или офисе – это поможет сохранить ваши средства.
Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. О подозрительных звонках можно оперативно сообщить экспертам через чат-бот банка — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов блокируются.
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