Общество 14.08.2023 11:57
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14.08.2023 11:57
Спортивное мероприятие в честь Дня физкультурника организовал Горно-металлургический профсоюз России
В минувшие выходные на футбольном поле спортивного комплекса «Зенит» собрались команды четырех промышленных предприятий области: «Красный Октябрь», «ВТЗ», «РУСАЛ» и «Северсталь». Всего участники турнира сыграли шесть игр. Соревнования проходили по правилам футбола 8х8.Спортивное мероприятие в честь Дня физкультурника организовал Горно-металлургический профсоюз России.
Первая игра команды металлургического предприятия состоялась с обладателями серебряных медалей прошлогоднего межзаводского турнира – сборной «Северсталь». Счет открыл подготовитель составов ЭСПЦ-2 Ефим Ермаченков, затем соперники сравняли его. Во втором тайме мяч забил главный специалист отдела экономической безопасности Сергей Якушев, третий гол команде снова принес Ефим Ермаченков. Не оставил никаких шансов отыграться Евгений Мухин, слесарь-ремонтник металлургического оборудования ЛПЦ, который нанес четвертый сокрушительный удар по воротам соперников.
Во второй игре футболисты «Красного Октября» вступили в борьбу с победителями прошлогодних игр – сборной Волжского трубного завода. Напряженная игра завершилась со счетом 1:1. Штрафной гол в ворота соперника забил ведущий инженер отдела вспомогательных материалов и оборудования Дмитрий Алексеенко.
В третьем матче «Красный Октябрь» победил команду «РУСАЛ» со счетом 4:1. Авторами голов стали огнеупорщик на горячих работах ЦРМП Артем Ермаченков и специалист хозяйственного управления Егор Левин.
По итогам проведенных игр «ВТЗ» занял перовое место пьедестала турнира, «Красный Октябрь» — второе место, «РУСАЛ» — третье. Победители и призеры получили дипломы, медали и переходящий кубок Волгоградской областной организации Горно-металлургического профсоюза России.
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