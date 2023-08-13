Общество 13.08.2023 14:04
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13.08.2023 14:04
До 15 августа в Волгоградской области ожидается пять опасных погодных явлений, которые могут обернуться стихийными бедствиями и нанести ущерб. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России.
Волгоградская область объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Так, несмотря на ожидающиеся ливни с грозами, в центральных и южных районах Волгоградской области, а также в отдельных северных районах до полудня 15 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса. На остальной территории прогнозируется 4 класс, что означает высокую пожароопасность. До 15 часов 14 августа в отдельных юго-восточных районах задержится суховей.
Период предупреждения по грозам и сильному ветру, порывы которого могут достигать до 15-20 м/с, сохраняется до 12 часов 14 августа. До полуночи 14 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливни.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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