







До 15 августа в Волгоградской области ожидается пять опасных погодных явлений, которые могут обернуться стихийными бедствиями и нанести ущерб. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России.

Волгоградская область объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Так, несмотря на ожидающиеся ливни с грозами , в центральных и южных районах Волгоградской области, а также в отдельных северных районах до полудня 15 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса. На остальной территории прогнозируется 4 класс, что означает высокую пожароопасность. До 15 часов 14 августа в отдельных юго-восточных районах задержится суховей.

Период предупреждения по грозам и сильному ветру, порывы которого могут достигать до 15-20 м/с, сохраняется до 12 часов 14 августа. До полуночи 14 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливни.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»