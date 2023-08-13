



ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым дари летом» в результате розыгрыша, который состоялся 12 августа 2023.г в прямом эфире на YouTube-канале торгового центра.

По условиям акции ее участником мог стать любой, кто совершил покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 12.06.2022 по 11.08.2023. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.

Общий призовой фонд составил 210 тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 46 человек, еще 33 получили ценные подарки от партнеров торгового центра. Участниками акции стали 4318 волгоградцев.

Победители акции

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 20 участников с номерами: 925, 1313, 3785, 3796, 1886, 3032, 4136, 3156, 2346, 1775, 4068, 3206, 2826, 3328, 1563, 2545, 609, 157, 4085, 3399

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 15 участников с номерами: 688, 781, 1309, 2591, 3739, 1009, 3634, 330, 1588, 2754, 3269, 855, 3631, 1762, 105

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 5 участников с номерами: 1296, 2661, 2849, 3627, 3393

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 3 участника с номерами: 218, 1411, 2786

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 2 участника с номерами: 1916, 3954

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером: 1739

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

• MarcCain, Линии любви – 3861

• MarcCain, Линии любви, Pianta – 395

• MarcCain, Velars – 3341, 1298

• Roy, Gerry Weber – 2056, 4213

• Miata – 1604, 327

• Gerry Weber, Miata – 1267

• Gerry Weber, Delmarc, Линии любви - 192

• Gerry Weber, Delmarc, Джунгли – 1860

• LOccitian – 5, 2402

• Gerry Weber, Velars, Pianta – 1863

• MarcCain, Delmarc, Pianta – 447

• Delmarc, Pianta, Twinchic, Unowoman – 824

• Gerry Weber, MarcCain, Unowoman – 1935

• Pianta, Twinchic, Unowoman, Кантата – 3659

• Unowoman, Кантата, Velars – 2080

• Unowoman, Miata, Magdalina, Gerry Weber – 194

• Miata, Magdalina, Twinchic, Ardia Star – 1202

• Gerry Weber, Magdalina, Twinchic, Ardia Star - 3615

• Smart Vision, Magdalina, Twinchic, Ardia Star – 1781

• Smart Vision, Magdalina, Gerry Weber, Ardia Star – 4071

• Gerry Weber, Ardia Star, Джунгли – 2894

• Smart Vision, Кантата, Gerry Weber – 3506, 125

• Velars, Кантата, Gerry Weber - 696

• Smart Vision, Джунгли – 3588, 882

• MarcCain, Джунгли – 1973

• MarcCain, Smart Vision – 2674

• Gerry Weber, Delmarc, Кантата – 3773

Условия получения выигрыша

Согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала Акции возможно, если соблюдены все следующие условия:

– Участник Акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале Акции, что подтверждается записью в Протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);

– Участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;

– Участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в Анкете и выигрышном Купоне.

Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в Анкете.

Где и когда

Получить выигрыши и призы финала Акции можно не позднее 30 сентября 2023 г. в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.

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