Общество 13.08.2023 16:00
0
13.08.2023 16:00
ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым дари летом» в результате розыгрыша, который состоялся 12 августа 2023.г в прямом эфире на YouTube-канале торгового центра.
По условиям акции ее участником мог стать любой, кто совершил покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 12.06.2022 по 11.08.2023. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.
Общий призовой фонд составил 210 тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 46 человек, еще 33 получили ценные подарки от партнеров торгового центра. Участниками акции стали 4318 волгоградцев.
Победители акции
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 20 участников с номерами: 925, 1313, 3785, 3796, 1886, 3032, 4136, 3156, 2346, 1775, 4068, 3206, 2826, 3328, 1563, 2545, 609, 157, 4085, 3399
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 15 участников с номерами: 688, 781, 1309, 2591, 3739, 1009, 3634, 330, 1588, 2754, 3269, 855, 3631, 1762, 105
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 5 участников с номерами: 1296, 2661, 2849, 3627, 3393
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 3 участника с номерами: 218, 1411, 2786
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 2 участника с номерами: 1916, 3954
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером: 1739
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
• MarcCain, Линии любви – 3861
• MarcCain, Линии любви, Pianta – 395
• MarcCain, Velars – 3341, 1298
• Roy, Gerry Weber – 2056, 4213
• Miata – 1604, 327
• Gerry Weber, Miata – 1267
• Gerry Weber, Delmarc, Линии любви - 192
• Gerry Weber, Delmarc, Джунгли – 1860
• LOccitian – 5, 2402
• Gerry Weber, Velars, Pianta – 1863
• MarcCain, Delmarc, Pianta – 447
• Delmarc, Pianta, Twinchic, Unowoman – 824
• Gerry Weber, MarcCain, Unowoman – 1935
• Pianta, Twinchic, Unowoman, Кантата – 3659
• Unowoman, Кантата, Velars – 2080
• Unowoman, Miata, Magdalina, Gerry Weber – 194
• Miata, Magdalina, Twinchic, Ardia Star – 1202
• Gerry Weber, Magdalina, Twinchic, Ardia Star - 3615
• Smart Vision, Magdalina, Twinchic, Ardia Star – 1781
• Smart Vision, Magdalina, Gerry Weber, Ardia Star – 4071
• Gerry Weber, Ardia Star, Джунгли – 2894
• Smart Vision, Кантата, Gerry Weber – 3506, 125
• Velars, Кантата, Gerry Weber - 696
• Smart Vision, Джунгли – 3588, 882
• MarcCain, Джунгли – 1973
• MarcCain, Smart Vision – 2674
• Gerry Weber, Delmarc, Кантата – 3773
Условия получения выигрыша
Согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала Акции возможно, если соблюдены все следующие условия:
– Участник Акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале Акции, что подтверждается записью в Протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);
– Участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;
– Участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в Анкете и выигрышном Купоне.
Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в Анкете.
Где и когда
Получить выигрыши и призы финала Акции можно не позднее 30 сентября 2023 г. в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис»
erid:4CQwVszH9pUjqCrL5pU
Под Волгоградом подняли останки бойца с билетами на поезд и талонами к врачу13.08.2023 16:48
Общество 13.08.2023 16:48
Волгоградский фермер за 41 день вырастил тыкву-рекордсменку13.08.2023 14:31
Общество 13.08.2023 14:31
Гидрометцентр увидел пять опасных погодных явлений в Волгоградской области13.08.2023 14:04
Общество 13.08.2023 14:04
Банки начали оповещать волгоградцев о передаче их биометрии в ЕБС13.08.2023 09:57
Общество 13.08.2023 09:57
Яркие моменты байк-шоу в Волгограде – фоторепортаж «Высоты 102»13.08.2023 08:51
Общество 13.08.2023 08:51
МЧС: ливни с грозами и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую область13.08.2023 07:48
Общество 13.08.2023 07:48
«Поющее оружие Донбасса и фонтан на подъемнике»: в Волгограде завершилось грандиозное шоу «Ночных волков»12.08.2023 23:04
Общество 12.08.2023 23:04
«Проблемы со связью и толчея»: волгоградцы стекаются к месту проведения байк-шоу12.08.2023 19:43
Общество 12.08.2023 19:43
В Волгограде начали ремонтировать несчастливый лифт в ЖК «Счастье»12.08.2023 18:22
Общество 12.08.2023 18:22
Колонна из тысячи байков проехала по Волгограду12.08.2023 17:33
Общество 12.08.2023 17:33
Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселка12.08.2023 16:12
Общество 12.08.2023 16:12
Пассажиров автобуса №55 в Волгограде во время поездки засыпало сажей12.08.2023 15:35
Общество 12.08.2023 15:35
Новую стратегию развития транспортной отрасли Волгограда внесли в гордуму12.08.2023 14:14
Общество 12.08.2023 14:14
«Люди отдают им сотни тысяч»: банкир раскрыла популярные схемы мошенников12.08.2023 12:55
Общество 12.08.2023 12:55
Волгоградские врачи рассказали о состоянии младенца из сбитой машиной коляски12.08.2023 12:25
Общество 12.08.2023 12:25