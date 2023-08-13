Общество

ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым дари летом»

Общество 13.08.2023 16:00
0
13.08.2023 16:00


ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым дари летом» в результате розыгрыша, который состоялся 12 августа 2023.г в прямом эфире на YouTube-канале торгового центра.
По условиям акции ее участником мог стать любой, кто совершил покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 12.06.2022 по 11.08.2023. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.
Общий призовой фонд составил 210 тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 46 человек, еще 33 получили ценные подарки от партнеров торгового центра. Участниками акции стали 4318 волгоградцев.
Победители акции
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 20 участников с номерами: 925, 1313, 3785, 3796, 1886, 3032, 4136, 3156, 2346, 1775, 4068, 3206, 2826, 3328, 1563, 2545, 609, 157, 4085, 3399
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 15 участников с номерами: 688, 781, 1309, 2591, 3739, 1009, 3634, 330, 1588, 2754, 3269, 855, 3631, 1762, 105
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 5 участников с номерами: 1296, 2661, 2849, 3627, 3393
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 3 участника с номерами: 218, 1411, 2786
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 2 участника с номерами: 1916, 3954
• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером: 1739
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
• MarcCain, Линии любви – 3861
• MarcCain, Линии любви, Pianta – 395
• MarcCain, Velars – 3341, 1298
• Roy, Gerry Weber – 2056, 4213
• Miata – 1604, 327
• Gerry Weber, Miata – 1267
• Gerry Weber, Delmarc, Линии любви - 192
• Gerry Weber, Delmarc, Джунгли – 1860
• LOccitian – 5, 2402
• Gerry Weber, Velars, Pianta – 1863
• MarcCain, Delmarc, Pianta – 447
• Delmarc, Pianta, Twinchic, Unowoman – 824
• Gerry Weber, MarcCain, Unowoman – 1935
• Pianta, Twinchic, Unowoman, Кантата – 3659
• Unowoman, Кантата, Velars – 2080
• Unowoman, Miata, Magdalina, Gerry Weber – 194
• Miata, Magdalina, Twinchic, Ardia Star – 1202
• Gerry Weber, Magdalina, Twinchic, Ardia Star - 3615
• Smart Vision, Magdalina, Twinchic, Ardia Star – 1781
• Smart Vision, Magdalina, Gerry Weber, Ardia Star – 4071
• Gerry Weber, Ardia Star, Джунгли – 2894
• Smart Vision, Кантата, Gerry Weber – 3506, 125
• Velars, Кантата, Gerry Weber - 696
• Smart Vision, Джунгли – 3588, 882
• MarcCain, Джунгли – 1973
• MarcCain, Smart Vision – 2674
• Gerry Weber, Delmarc, Кантата – 3773
Условия получения выигрыша
Согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала Акции возможно, если соблюдены все следующие условия:
– Участник Акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале Акции, что подтверждается записью в Протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);
– Участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;
– Участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в Анкете и выигрышном Купоне.
Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в Анкете.  
Где и когда
Получить выигрыши и призы финала Акции можно не позднее 30 сентября 2023 г. в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис»
erid:4CQwVszH9pUjqCrL5pU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.08.2023 16:48
Общество 13.08.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 14:31
Общество 13.08.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 14:04
Общество 13.08.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 09:57
Общество 13.08.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 08:51
Общество 13.08.2023 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 07:48
Общество 13.08.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 23:04
Общество 12.08.2023 23:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 19:43
Общество 12.08.2023 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 18:22
Общество 12.08.2023 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 17:33
Общество 12.08.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 16:12
Общество 12.08.2023 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 15:35
Общество 12.08.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 14:14
Общество 12.08.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 12:55
Общество 12.08.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 12:25
Общество 12.08.2023 12:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Под Волгоградом подняли останки бойца с билетами на поезд и талонами к врачуСмотреть фотографии
16:00
ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым дари летом»Смотреть фотографии
15:07
Под Астраханью всплыло тело ребенка, возможно, из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградский фермер за 41 день вырастил тыкву-рекордсменкуСмотреть фотографии
14:04
Гидрометцентр увидел пять опасных погодных явлений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Росздравнадзор объяснил новые правила продажи лекарств с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:21
Развернуло на 180 градусов. Появилось видео массового ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Иномарка сбила 11-летнего ребенка на электросамокате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Пять человек пострадали в массовом ДТП возле больницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Банки начали оповещать волгоградцев о передаче их биометрии в ЕБССмотреть фотографии
08:51
Яркие моменты байк-шоу в Волгограде – фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
07:48
МЧС: ливни с грозами и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
23:04
«Поющее оружие Донбасса и фонтан на подъемнике»: в Волгограде завершилось грандиозное шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
21:12
«Ее увезли на скорой»: на байк-шоу на голову волгоградки упал неуправляемый дронСмотреть фотографии
20:52
В центр острых отравлений в Волгограде госпитализировали девочку после укуса гадюкиСмотреть фотографии
20:09
Яна Курцева из Волгограда завоевала Кубок России на открытой водеСмотреть фотографии
19:43
«Проблемы со связью и толчея»: волгоградцы стекаются к месту проведения байк-шоуСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде ликвидировали пожар в заброшенном здании каткаСмотреть фотографии
18:46
В Кировском районе Волгограда вспыхнул ледовый катокСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде начали ремонтировать несчастливый лифт в ЖК «Счастье»Смотреть фотографии
17:33
Колонна из тысячи байков проехала по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселкаСмотреть фотографии
15:35
Пассажиров автобуса №55 в Волгограде во время поездки засыпало сажейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский «Ротор» 13 августа проведет первый матч после отставки главного тренераСмотреть фотографии
14:14
Новую стратегию развития транспортной отрасли Волгограда внесли в гордумуСмотреть фотографии
13:32
Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурникаСмотреть фотографии
12:55
«Люди отдают им сотни тысяч»: банкир раскрыла популярные схемы мошенниковСмотреть фотографии
12:25
Волгоградские врачи рассказали о состоянии младенца из сбитой машиной коляскиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде изменили время начала главного шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
11:41
На севере Волгоградской области грозы сорвали День физкультурникаСмотреть фотографии
 