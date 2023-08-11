Экономика

В Волгоградской области с начала года сформировано и отправлено 48 составов с зерном

Экономика 11.08.2023 16:55
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11.08.2023 16:55


В январе-июле 2023 года в Волгоградской области было сформировано и отправлено 48 «Грузовых экспрессов» с зерновыми грузами, которые проследовали до станции Новороссийск. Это почти в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. 

В настоящее время возможность формирования «Грузовых экспрессов» предусмотрена на 10 железнодорожных станциях Волгоградского региона ПривЖД. Большинство таких составов отправляется со станций Солодча, Панфилово и Ярыженская.

До конца 2023 года из Волгоградской области планируется отправить еще 40 «Грузовых экспрессов».

Специальные составы с сельскохозяйственной и промышленной продукцией следуют по заранее утверждённому графику. Время отправления и прибытия таких составов – строго регламентировано. Например, время в пути от станций Волгоградского региона ПривЖД до Новороссийского морского порта составляет не более двух суток. От станции отправления до пункта назначения поезда следуют без дополнительных остановок. 

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