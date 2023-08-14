Экология

Волгоградец стал лауреатом общественной премии имени Н.К. Байбакова

Экология 14.08.2023 09:15
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14.08.2023 09:15


Алексей Рябов, работающий на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа,  стал лауреатом общественной премии имени Н.К. Байбакова.
Премия присуждается за большие достижения в решении проблем устойчивого развития и повышения энергоэффективности Общества. Высокую оценку получила работа «Повышение энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов технологических объектов «ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
С целью оптимизации потребления топлива Алексеем  совместно с коллегами был разработан цифровой инструмент по мониторингу содержания кислорода в дымовых газах технологических печей.  Это позволило снизить потребление энергоресурсов, а следовательно и воздействие на окружающую среду.
Обратить энергию природных ресурсов на благо человека – главная задача компании ЛУКОЙЛ.  Поэтому охране окружающей среды и реализации экологических проектов уделяется особое внимание.
Известен своими достижениями в области энергосбережения и экологии и Волгоградский НПЗ.  2018 и 2021 году на территории предприятия открыты первая и вторая очередь Волгоградской солнечной электростанции - первой СЭС ЛУКОЙЛ в нашей стране. Экологами предприятия проведена ликвидация и последующая рекультивация шламонакопителей, оставшихся с советских временен. На заводе функционирует собственный экологический пост, производится постоянный мониторинг экологических показателей воздуха, воды и почвы.

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