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Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персонала

Телеком 11.08.2023 12:02
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11.08.2023 12:02


МегаФон предоставил «Российским железным дорогам» решение «Интеллектуальная обработка вызовов», которое позволяет передать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала. Цифровой рекрутер проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками и способен освободить от рутинных задач HR-специалистов.  
Сервис МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор, в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот МегаФона автоматически получает из РЖД.Подбор данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.
Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот МегаФона переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот автоматически сохраняет решение кандидата в РЖД.Подбор – HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату, а также проанализировать ожидания соискателей в целом. 
Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Он всегда обращается к кандидату по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка. 
– РЖД – один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга – один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от МегаФона в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью, – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.
– Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу – он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения – но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано, – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.   
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