В комплекте выгоднее: популярные модели смартфонов по специальной цене стали доступны в билайне

Телеком 10.08.2023 15:02
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10.08.2023 15:02
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Билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит до 10 000 рублей — в итоге такой набор получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.
Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить сим-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.
В акции участвуют смартфоны Infinix, Xiaomi и Tecno, полный список устройств доступен по ссылке.
Среди услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены детские часы JetKidGear и Geozon, услуги по наклейке пленки, пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и доп. гарантию, а также подписки на сервис билайнТВ.
Одним из самых интересные предложений акции является Infinix Note 30. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также обладает 6,78-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и 64-мегапиксельной камерами. Стоимость комплекта с Infinix Note 30 составит 15 490 руб, что на 8 500 руб. выгоднее, чем покупка этого же смартфона.
Воспользоваться предложением «3 в 1» от билайна можно до 18 сентября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.
Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!
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