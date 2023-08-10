



47% жителей Южного федерального округа хотели быть жить в загородном доме или коттедже, при этом имеют такое жилье 23%. 44% удовлетворены качеством своего жилья сейчас. Треть южан планирует поменять жилье в ближайшие один-два года. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» к Дню строителя 13 августа.

77% опрошенных живут в многоквартирных домах (20% в «однушках», 34% в двухкомнатных, 23% в квартирах из трех и более комнат). Собственный дом или коттедж за городом есть у 23%. Еще 1% опрошенных южан живут в таунхаусах.

44% довольны качеством своего нынешнего жилья (34% считают, что оно скорее хорошее, 10% – очень хорошее). По мнению 43%, у них жилье среднего качества. 13% ответили, что живут в плохих домах (9% скорее плохого качества, 4% - очень плохого).

Из всех типов жилья жителям юга, как и остальной страны, больше всего нравятся собственные загородные дома или коттеджи (47%). По мнению 21%, лучший вариант м большая квартира в многоквартирном доме в центре города, 9% предпочли бы большую квартиру подальше от центра города, 10% нравятся компактные квартиры далеко от центра города, 5% – такие же квартиры в центре города. Таунхаус в качестве жилья мечты выбрали 4%.

32% опрошенных планируют покупать или менять жилье в ближайшие год-два (скорее да 22%, точно да 10%). Не собираются покупать или менять жилье в горизонте двух лет 38% респондентов (20% скорее нет, 18 точно нет). При этом 30% затруднились ответить.

Только 23% опрошенных жителей округа считают доступными для себя цены на жилье в своем регионе (скорее да 16%, точно да 7%). При этом 65% назвали цены на жилье в своем регионе недоступными для себя (36% скорее нет, 29% определенно нет). 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Мнения о качестве новостроек в своих регионах у респондентов разделилось. 34% считают это качество хорошим. По мнению 7% из них, высокое качество строительства достигается применением современных технологий. 18% полагают, что сейчас в их регионе строят лучше, чем раньше. Еще 9% ответили, что у них строят так же хорошо, как раньше. При этом 45% сочли качество новостроек в своем регионе низким. 29% полагают, что оно значительно ухудшилось, еще 16% – что плохо строили раньше и это не изменилось сейчас. 21% затруднились с ответом.

Среди строительных материалов для домов 63% респондентов предпочитают кирпич. У 19% фаворитом стали монолитные (железобетонные) дома, 8% больше всего нравятся панельные и только 3% деревянные.

— Многие собственники, независимо от того, где они проживают — в многоквартирных домах или в частном секторе — зачастую хоть и осознают риски для своего жилья, но далеко не всегда торопятся их застраховать. Отсюда — недостаточно высокий охват страхованием жилья в нашем стране, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — Но даже при таком раскладе только с января по июнь этого года «Росгосстрах» выплатил своим клиентам более 1 млрд рублей по страховым случаям с жильем. Более 88% от этой суммы получили собственники частных домов. Это и понятно, именно в частном секторе чаще всего случаются пожары, наносящие особенный урон.

В многоэтажных домах около 92% страховых случаев приходится на заливы. Да, вода не приносит таких разрушений, как, например, огонь. Но как бывает обидно, если после залива оказывается испорченным свежий ремонт и новая мебель. К тому же нередко приходится возмещать ущерб и соседям.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.



