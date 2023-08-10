



В преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 13 августа, в Институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета проходят встречи руководства института и деканов факультетов с зачисленными в вуз абитуриентами.

Более трехсот вчерашних школьников и выпускников колледжей решили связать свою судьбу со строительной отраслью и поступили на строительные и архитектурные направления подготовки – «Строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Градостроительство».

Еще более ста абитуриентов изъявили желание получить качественное образование в области пожарной и техносферной безопасности, теплоэнергетики, технологических машин и оборудования, информационных технологий, жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

– Интерес к строительному и архитектурному образованию у абитуриентов значителен. И это вполне объяснимо – ведь мы готовим специалистов, которые проектируют и строят города и все, что в них есть: жилые, общественные, промышленные здания и их инфраструктуру, дороги, мосты, тоннели. Кроме того, обеспечивают экологическую, информационную безопасность и надежность всех этих объектов, – пояснили ИА «Высота 102» в вузе.

Несмотря на окончание приема на бюджетную очную форму обучения, в Волгоградском государственном техническом университете продолжается прием на контрактную форму обучения на все направления и специальности подготовки. Как пояснили информагентству в приемной комиссии технического университета, при наличии вакантных бюджетных мест все зачисленные в университет с оплатой стоимости обучения имеют возможность по окончании первого курса перейти на бюджетное место.





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Всю информацию о поступлении в Волгоградский государственный технический университет можно получить в приемных комиссиях по адресам: пр. Ленина, 28, ауд. 112, тел. (8442)23-22-92, и ул. Академическая, 1, ауд. В-115, тел. (8442) 97-48-13.