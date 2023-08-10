Еще 1500 дачников «вышли из тени» в Волгоградской области

Общество 10.08.2023 09:05
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10.08.2023 09:05
Отказались от коллективных расчетов за электричество и заключили прямые договоры с энергетиками в Волгоградской области за последние два месяца еще 1500 дачников. Такой статистикой с ИА «Высота 102» поделились в ПАО «Волгоградэнергосбыт», озвучив список самых ответственных СНТ региона.
– Активная работа по открытию лицевых счетов проводится в садоводческих товариществах «Оптимист», «Радуга», «Судостроитель», «Шинник», «Дон», «Русь», «Долина-2», – прокомментировали в компании в ответ на запрос редакции. – В целом, число членов СНТ, заключивших договор энергоснабжения непосредственно с энергокомпанией, перешагнуло отметку в 20 тысяч человек и продолжает увеличиваться.
Как ранее уже сообщалось информагентством, прямое взаимодействие дачников с энергетиками исключает присутствие такого лишнего звена, примеру, как правление СНТ. Зачастую и по сей день, садоводческие объединения вынуждены оставаться без воды из-за долгов, возникших по вине третьих лиц или недобросовестных членов товариществ.
– Прямое взаимодействие с садоводами позволяет привлечь к обслуживанию энергохозяйства СНТ профессионалов в лице сетевых организаций, – добавляют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – В этом случае дачники перестают платить за потери и воровство электроэнергии в общей сети, сетевая компания направляет средства на содержание и обновление электросетей на территории обществ, проверяет установленные в СНТ приборы учета.
По состоянию на 1 августа 2023 года сетевыми компаниями по заявкам ПАО «Волгоградэнергосбыт» на дачах волгоградцев проверено в общей сложности более 1100 счетчиков.
Напомним, что заключить договор энергоснабжения каждый владелец шести соток может как в районном сбытовом (абонентском) участке «Волгоградэнергосбыта» по месту нахождения СНТ, так и без визита в офисы компании через сайт энергокомпании – energosale34.ru. Для этого необходимо ознакомиться со списком документов в разделе Услуги/Оформить договор, сделать их электронную копию (скан) и вместе с заявлением установленной формы отправить на e-mail контакт-центра contact@energosale.ru.
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