Прокуратура занялась призрачной остановкой на юге Волгограда





Кировский районный суд обязал власти Волгограда обустроить остановку «Энергетический колледж», где в настоящее время нет ни павильона для пассажиров, ни посадочной площадки. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на призрачную остановку пожаловался в надзорное ведомство местный житель. По обращению гражданина была проведена проверка.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства остановочный пункт не оборудован посадочной площадкой и павильоном, в связи с чем пассажиры рискуют получить травмы из-за припаркованных автомобилей посетителей расположенного вблизи заведения общественного питания, - рассказала Черединина.

На «Энергетическом колледже» по ул. им. Кирова осуществляется посадка и высадка пассажиров, в том числе инвалидов, по маршруту движения автобуса № 55.

В администрации города проинформировали, что работы по обустройству остановочного пункта будут производиться при определении источника финансирования.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Волгоградской области



