Волгоградцам рассказали о развитии ж/д транспорта и безопасности вблизи магистрали





Сотрудники железной дороги провели приуроченный к празднованию Дня железнодорожника тематический лекторий для посетителей волгоградского торгового центра «Мармелад». Они рассказали детям и взрослым о строительстве первых железных дорог в Волгоградской области, об истории станции имени Максима Горького, о работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны и возведении Волжской рокады.

Здесь же был организован показ профилактических мультфильмов о правилах личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Мероприятие завершилась тематической блиц-викториной «Осторожно, поезд!» и вручением сувениров от организаторов.