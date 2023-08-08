Волгоградцам рассказали о развитии ж/д транспорта и безопасности вблизи магистрали

Общество 08.08.2023 09:54
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08.08.2023 09:54
Сотрудники железной дороги провели приуроченный к празднованию Дня железнодорожника тематический лекторий для посетителей волгоградского торгового центра «Мармелад». Они рассказали детям и взрослым о строительстве первых железных дорог в Волгоградской области, об истории станции имени Максима Горького, о работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны и возведении Волжской рокады.
Здесь же был организован показ профилактических мультфильмов о правилах личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Мероприятие завершилась тематической блиц-викториной «Осторожно, поезд!» и вручением сувениров от организаторов.
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