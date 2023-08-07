Общество 07.08.2023 17:44
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07.08.2023 17:44
В честь Дня железнодорожника, 6 августа, на железнодорожных вокзалах Саратова и Волгограда состоялась акция «Поезд, объединяющий страну, – самый длинный, нарисованный на асфальте».
В ней приняли участие школьники, пассажиры, а также сотрудники АО «Федеральная пассажирская компания» с детьми. Каждый из них нарисовал на асфальте по одному вагону, ставшему частью большой композиции.
Праздничная акция была проведена на территории вокзальных комплексов в 30 городах страны, включая Саратов и Волгоград.
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