



В честь Дня железнодорожника, 6 августа, на железнодорожных вокзалах Саратова и Волгограда состоялась акция «Поезд, объединяющий страну, – самый длинный, нарисованный на асфальте».

В ней приняли участие школьники, пассажиры, а также сотрудники АО «Федеральная пассажирская компания» с детьми. Каждый из них нарисовал на асфальте по одному вагону, ставшему частью большой композиции.

Праздничная акция была проведена на территории вокзальных комплексов в 30 городах страны, включая Саратов и Волгоград.







