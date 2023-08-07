На волгоградском «КАУСТИКе» совместно с комитетом по труду и занятости населения и комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области началась подготовка к проведению ежегодного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа».





Заводчане регулярно принимают участие в престижных региональных состязаниях представителей рабочих специальностей, при этом впервые в истории конкурса лаборанты химического анализы крупнейших предприятий региона соберутся на промышленной площадке АО «КАУСТИК», это произойдет 4 октября.





Теоретические задания участники соревнований выполнят в заводском учебном центре, а местом проведения практической части конкурса станет одна из лабораторий отдела технического контроля, оснащенная самым современным оборудованием. Специалисты этого подразделения на всех стадиях производства, от так называемого «входного» сырья до готовой продукции, контролируют качество оксида и гидроксида магния, производство которых открылось в 2015 году. До сих пор «КАУСТИК» - единственное предприятие в России, которое выпускает эти химические продукты, востребованные в разных сферах и адаптированные под запросы конкретных потребителей.

Кроме состязаний лаборантов представители «КАУСТИКа» примут участие и в двух других номинациях областного конкурса профмастерства. Лучших электромонтеров определят в период с 5 по 10 октября на базе филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в Волжском, а конкурсной площадкой в номинации «Лучший электросварщик» 18 октября станет ОАО «Волгограднефтемаш». Сотрудники АО «КАУСТИК» ежегодно входят в число победителей и призеров престижных состязаний, которые проводятся с целью популяризации и повышения престижа рабочих специальностей.