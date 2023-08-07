На кредитную активность МСБ в первом полугодии повлияли стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос
Экономика 07.08.2023 14:31
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07.08.2023 14:31
Влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос, отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Серьезную роль в развитии рынка кредитования также продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы широкого круга предприятий СМБ в рамках курса на импортозамещение, развитие отечественного производства и других задач.
По итогам первого полугодия 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка превысил 2,28 трлн рублей, рост с начала года составил 16%. Портфель привлеченных средств увеличился на 16% и достиг 2,7 трлн рублей.
- Мы рассчитываем на дальнейший рост кредитного портфеля, чему будут способствовать в том числе и новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов. Занимая существенную долю рынка СМБ, банк продолжит оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям на любом этапе развития бизнеса. Этим принципом мы руководствуемся и в подготовке к реализации проекта по интеграции банка «Открытие», который станет одним из приоритетных во втором полугодии, − прокомментировал Денис Бортников.
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