Экономика

Работники «Красного Октября» приняли участие в чемпионате профмастерства

Экономика 07.08.2023 10:17
0
07.08.2023 10:17


Заводчане продемонстрировали свои умения и навыки на соревнованиях профессионального мастерства среди сотрудников предприятий промышленной отрасли
Чемпионат прошел для 355 конкурсантов, которые соревновались в 22 компетенциях. В четырех из них приняли участие работники «Красного Октября». Испытания проводились на специальных рабочих местах с использованием реального оборудования, на учебных тренажерах, полностью моделирующих производственный процесс.
В компетенции «Машинист крана и стропальщик» завод представили машинист крана ЭСПЦ-2 Николай Зимогляд, разливщик стали ЭСПЦ-2 Вячеслав Бутков, машинист крана ЦОМП Наталья Баталова, штабелировщик металла ЦОМП Владимир Быков. За токарные работы отвечал токарь ЦРМО Сергей Косинов, за сварочные технологии – электросварщик ручной сварки ЦРМО Александр Кудряшкин. Сотрудник копрового цеха Денис Бочкарев и ЦРМО Сергей Фабрициев выступили в категории «Слесарь-ремонтник».
Соревнования по моей компетенции проходили на промышленной площадке, – рассказывает слесарь-ремонтник ЦРМО Сергей Фабрициев. – Задания были связаны с нашей ежедневной деятельностью, обустроено всё, как на привычном рабочем месте. От чемпионата остались положительные впечатления. Участвуя в подобных профессиональных конкурсах, понимаешь, что всегда есть к чему стремиться.  
Работу конкурсантов оценивали опытные эксперты, в число которых вошли и сотрудники «Красного Октября»: инженер-технолог производственного бюро ЦРМО Андрей Перегудов, начальник бюро ЦРМО Егор Бирюков, начальник отделения ЦРМО Алексей Лисенков, начальник технологического бюро Юлия Быкадорова.
Участие в таких мероприятиях – это отличная возможность показать свои умения и навыки, а также перенять опыт коллег из других предприятий. Хочу отметить, что наши участники достойно выступили, показав себя настоящими профессионалами. Программа чемпионата была насыщенной: помимо конкурсных испытаний для нас были организованы деловые и развлекательные активности, – делится впечатлениями начальник технологического бюро, эксперт в компетенции «Машинист крана» Юлия Быкадорова.
Отметим, что соревнования направлены на развитие мастерства работников металлургической отрасли, повышение уровня их мотивации, расширение возможностей профессиональной самореализации.
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.09.2023 13:14
Экономика 20.09.2023 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.09.2023 08:09
Экономика 20.09.2023 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2023 15:47
Экономика 19.09.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2023 13:05
Экономика 19.09.2023 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 12:11
Экономика 19.09.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 10:55
Экономика 19.09.2023 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 08:02
Экономика 19.09.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2023 16:52
Экономика 18.09.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2023 10:57
Экономика 18.09.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2023 09:17
Экономика 18.09.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:08
Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградецСмотреть фотографии
11:57
«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс»Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человекаСмотреть фотографии
10:47
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагонаСмотреть фотографии
10:24
Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
10:24
Мошенники добрались до волгоградцев в WhatsApp: самые популярные схемы разводаСмотреть фотографии
09:54
Какая погода ожидает Волгоград и область на выходныеСмотреть фотографии
08:40
Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде КонцессииСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболуСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде сгорел ремонтный трамвайСмотреть фотографии
22:04
Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористовСмотреть фотографии
21:46
Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрацииСмотреть фотографии
21:33
Уроженец Камышина Максим Волков погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
21:16
«Динамо-Синара» на выезде уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:11
Два многовековых артефакта нашли на раскопках захоронений сарматов под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в ВолжскомСмотреть фотографии
20:07
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в ВолжскомСмотреть фотографии
20:01
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на соляркуСмотреть фотографии
19:10
В Москве готовы поддержать план развития острова СарпинскийСмотреть фотографии
18:30
Волгоградские врачи на час «заморозили» пациента с больным сердцемСмотреть фотографии
18:14
Семьям погибших на СВО волгоградцев передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
17:46
Вся Спартановка стоит. В Волгограде «семерка» с оторванным колесом протаранила иномарку — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
В Волгоградской области массово сбоит сеть МТССмотреть фотографии
16:26
Волгоградских автомобилистов заставят наворачивать круги из-за закрытого переездаСмотреть фотографии
16:06
В Камышине Волгоградской области избрали главу городаСмотреть фотографии
16:01
Волгоградку обязали вернуть полученные для кровопускания 150 тысячСмотреть фотографии
14:43
Волгоградские школьники узнают профессии пищевого производства в рамках проекта «Билет в будущее»Смотреть фотографии
14:43
В России ввели ограничение на экспорт бензина и дизтопливаСмотреть фотографии
14:27
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензинСмотреть фотографии
 