Экономика

Работники «Красного Октября» приняли участие в чемпионате профмастерства

Экономика 07.08.2023 10:17
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07.08.2023 10:17


Заводчане продемонстрировали свои умения и навыки на соревнованиях профессионального мастерства среди сотрудников предприятий промышленной отрасли
Чемпионат прошел для 355 конкурсантов, которые соревновались в 22 компетенциях. В четырех из них приняли участие работники «Красного Октября». Испытания проводились на специальных рабочих местах с использованием реального оборудования, на учебных тренажерах, полностью моделирующих производственный процесс.
В компетенции «Машинист крана и стропальщик» завод представили машинист крана ЭСПЦ-2 Николай Зимогляд, разливщик стали ЭСПЦ-2 Вячеслав Бутков, машинист крана ЦОМП Наталья Баталова, штабелировщик металла ЦОМП Владимир Быков. За токарные работы отвечал токарь ЦРМО Сергей Косинов, за сварочные технологии – электросварщик ручной сварки ЦРМО Александр Кудряшкин. Сотрудник копрового цеха Денис Бочкарев и ЦРМО Сергей Фабрициев выступили в категории «Слесарь-ремонтник».
Соревнования по моей компетенции проходили на базе Первоуральского новотрубного завода, – рассказывает слесарь-ремонтник ЦРМО Сергей Фабрициев. – Задания были связаны с нашей ежедневной деятельностью, обустроено всё, как на привычном рабочем месте. От чемпионата остались положительные впечатления. Участвуя в подобных профессиональных конкурсах, понимаешь, что всегда есть к чему стремиться.  
Работу конкурсантов оценивали опытные эксперты, в число которых вошли и сотрудники «Красного Октября»: инженер-технолог производственного бюро ЦРМО Андрей Перегудов, начальник бюро ЦРМО Егор Бирюков, начальник отделения ЦРМО Алексей Лисенков, начальник технологического бюро Юлия Быкадорова.
Участие в таких мероприятиях – это отличная возможность показать свои умения и навыки, а также перенять опыт коллег из других предприятий. Хочу отметить, что наши участники достойно выступили, показав себя настоящими профессионалами. Программа чемпионата была насыщенной: помимо конкурсных испытаний для нас были организованы деловые и развлекательные активности, – делится впечатлениями начальник технологического бюро, эксперт в компетенции «Машинист крана» Юлия Быкадорова.
Отметим, что соревнования направлены на развитие мастерства работников металлургической отрасли, повышение уровня их мотивации, расширение возможностей профессиональной самореализации.
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