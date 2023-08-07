Работники «Красного Октября» приняли участие в чемпионате профмастерства

Экономика 07.08.2023 10:17
0
07.08.2023 10:17
Заводчане продемонстрировали свои умения и навыки на соревнованиях профессионального мастерства среди сотрудников предприятий промышленной отрасли
Чемпионат прошел для 355 конкурсантов, которые соревновались в 22 компетенциях. В четырех из них приняли участие работники «Красного Октября». Испытания проводились на специальных рабочих местах с использованием реального оборудования, на учебных тренажерах, полностью моделирующих производственный процесс.
В компетенции «Машинист крана и стропальщик» завод представили машинист крана ЭСПЦ-2 Николай Зимогляд, разливщик стали ЭСПЦ-2 Вячеслав Бутков, машинист крана ЦОМП Наталья Баталова, штабелировщик металла ЦОМП Владимир Быков. За токарные работы отвечал токарь ЦРМО Сергей Косинов, за сварочные технологии – электросварщик ручной сварки ЦРМО Александр Кудряшкин. Сотрудник копрового цеха Денис Бочкарев и ЦРМО Сергей Фабрициев выступили в категории «Слесарь-ремонтник».
– Соревнования по моей компетенции проходили на базе Первоуральского новотрубного завода, – рассказывает слесарь-ремонтник ЦРМО Сергей Фабрициев. – Задания были связаны с нашей ежедневной деятельностью, обустроено всё, как на привычном рабочем месте. От чемпионата остались положительные впечатления. Участвуя в подобных профессиональных конкурсах, понимаешь, что всегда есть к чему стремиться.
Работу конкурсантов оценивали опытные эксперты, в число которых вошли и сотрудники «Красного Октября»: инженер-технолог производственного бюро ЦРМО Андрей Перегудов, начальник бюро ЦРМО Егор Бирюков, начальник отделения ЦРМО Алексей Лисенков, начальник технологического бюро Юлия Быкадорова.
– Участие в таких мероприятиях – это отличная возможность показать свои умения и навыки, а также перенять опыт коллег из других предприятий. Хочу отметить, что наши участники достойно выступили, показав себя настоящими профессионалами. Программа чемпионата была насыщенной: помимо конкурсных испытаний для нас были организованы деловые и развлекательные активности, – делится впечатлениями начальник технологического бюро, эксперт в компетенции «Машинист крана» Юлия Быкадорова.
Отметим, что соревнования направлены на развитие мастерства работников металлургической отрасли, повышение уровня их мотивации, расширение возможностей профессиональной самореализации.
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь»
erid:4CQwVszH9pUjpyiKTQw
Авторынок продолжает ставить рекорды роста06.08.2023 15:51
Экономика 06.08.2023 15:51
В первом полугодии доля параллельного импорта автомобилей достигла 14%04.08.2023 14:46
Экономика 04.08.2023 14:46
Вице-губернатору Иванову доложили об успехах в волгоградском АПК на «Дне поля»04.08.2023 09:01
Экономика 04.08.2023 09:01
В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделю03.08.2023 20:14
Экономика 03.08.2023 20:14
Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей03.08.2023 10:58
Экономика 03.08.2023 10:58
Росстат: в Волгоградской области в августе подорожали бензин и дизтопливо03.08.2023 09:03
Экономика 03.08.2023 09:03
Выдача ипотеки в России выросла на 63%02.08.2023 17:22
Экономика 02.08.2023 17:22
Объем продаж розничных кредитов в России в этом году достигнет 15 трлн рублей02.08.2023 14:32
Экономика 02.08.2023 14:32
Волгоградцы обсудили финансовые модели поведения современных российских семей01.08.2023 20:34
Экономика 01.08.2023 20:34
«Открытие Авто»: в июне автомобили с пробегом обошлись россиянам в 491 млрд рублей31.07.2023 12:25
Экономика 31.07.2023 12:25
Средней зарплаты волгоградцев хватит на 797 литров АИ-9231.07.2023 10:26
Экономика 31.07.2023 10:26
Китайские бренды заняли 50% в объеме кредитов на новые автомобили28.07.2023 15:44
Экономика 28.07.2023 15:44
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом28.07.2023 14:08
Экономика 28.07.2023 14:08
«Когда это прекратится?»: в Волгоградской области цены на бензин достигли новых высот27.07.2023 09:24
Экономика 27.07.2023 09:24
В июне на покупку новых автомобилей россияне потратили рекордные за последний год 234 млрд рублей26.07.2023 13:07
Экономика 26.07.2023 13:07