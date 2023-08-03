Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищ

Телеком 03.08.2023 13:56
0
03.08.2023 13:56
erid:4CQwVszH9pUjpsAoJ5j
Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata (Аренадата) теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: продукты Arenadata в облаке beeline cloud можно приобретать даже с помесячной оплатой.
Облачная аналитика beeline cloud и сервисы на базе Arenadata уже сегодня открывают перед заказчиками широкие возможности по созданию прикладных решений внутри облака провайдера. В рамках партнёрства особое внимание уделяется безопасным сценариям работы СУБД. beeline cloud обеспечивает своим клиентам сетевую и информационную безопасность. Arenadata в своих продуктах использует современные практики ИБ, а также предоставляет заказчикам компонент для обеспечения централизованного управления политиками безопасности.
— Совместное предложение beeline cloud и Arenadata, в первую очередь, будет интересно представителям банков, страховых и финансовых организаций. Построение масштабных корпоративных хранилищ на базе продуктов Arenadata в облаке beeline cloud поможет клиентам обеспечить доступность, безопасность и сохранность своих данных. Важно, что сертифицированная инфраструктура поможет соблюдать все необходимые требования законодательства к обработке персональных данных, – отметил руководитель направления развития продуктов beeline cloud Максим Еремин.
В свою очередь директор по работе с партнёрами Arenadata Антон Мартынов подчеркнул:
— Партнёрское соглашение с beeline cloud — ещё один шаг, который Arenadata сделала на пути доступности наших продуктов для клиентов. Имея возможность использовать гибридную инфраструктуру или и вовсе разворачивать продукты Arenadata в облаке, заказчики смогут существенно экономить ресурсы.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru
Билайн разработал систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев на сети в 3 раза02.08.2023 15:20
Телеком 02.08.2023 15:20
Волгоград вошел в топ-3 регионов по числу фишинговых атак на интернет-пользователей02.08.2023 11:55
Телеком 02.08.2023 11:55
Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона28.07.2023 16:29
Телеком 28.07.2023 16:29
Tele2 предлагает своим клиентам заправляться по выгодной цене28.07.2023 11:44
Телеком 28.07.2023 11:44
На острове Сарпинский появился скоростной мобильный интернет билайн28.07.2023 10:09
Телеком 28.07.2023 10:09
Оптика в дом: «Ростелеком» организовал доступ в интернет для 1700 домохозяйств Волгоградской области26.07.2023 17:01
Телеком 26.07.2023 17:01
Lamoda интегрировала платформу билайн adtech для продвижения селлеров и брендов24.07.2023 14:25
Телеком 24.07.2023 14:25
Tele2 замораживает цены на тарифы21.07.2023 15:30
Телеком 21.07.2023 15:30
Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ20.07.2023 14:43
Телеком 20.07.2023 14:43
Анапа-Геленджик-Новороссийск или Сочи: куда в этом году держат путь волгоградцы20.07.2023 13:12
Телеком 20.07.2023 13:12
Выше только вышки: необычные истории о том, как сотовая связь появляется в горах20.07.2023 11:29
Телеком 20.07.2023 11:29
«Макс и Гусь» свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалу19.07.2023 17:57
Телеком 19.07.2023 17:57
Tele2 запускает онлайн-гид по лету19.07.2023 15:57
Телеком 19.07.2023 15:57
Волгоградцы могут выиграть 3 млн рублей на олимпиаде по программированию19.07.2023 14:49
Телеком 19.07.2023 14:49
Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele218.07.2023 17:17
Телеком 18.07.2023 17:17