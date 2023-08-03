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Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищ

Телеком 03.08.2023 13:56
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03.08.2023 13:56


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Экосистема продуктов российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata (Аренадата) теперь доступна клиентам облачного провайдера beeline cloud (билайн облако). Одним из важных преимуществ сотрудничества компании называют универсальность совместного предложения: продукты Arenadata в облаке beeline cloud можно приобретать даже с помесячной оплатой.
Облачная аналитика beeline cloud и сервисы на базе Arenadata уже сегодня открывают перед заказчиками широкие возможности по созданию прикладных решений внутри облака провайдера. В рамках партнёрства особое внимание уделяется безопасным сценариям работы СУБД. beeline cloud обеспечивает своим клиентам сетевую и информационную безопасность. Arenadata в своих продуктах использует современные практики ИБ, а также предоставляет заказчикам компонент для обеспечения централизованного управления политиками безопасности.
— Совместное предложение beeline cloud и Arenadata, в первую очередь, будет интересно представителям банков, страховых и финансовых организаций. Построение масштабных корпоративных хранилищ на базе продуктов Arenadata в облаке beeline cloud поможет клиентам обеспечить доступность, безопасность и сохранность своих данных. Важно, что сертифицированная инфраструктура поможет соблюдать все необходимые требования законодательства к обработке персональных данных, – отметил руководитель направления развития продуктов beeline cloud Максим Еремин.
В свою очередь директор по работе с партнёрами Arenadata Антон Мартынов подчеркнул:
— Партнёрское соглашение с beeline cloud — ещё один шаг, который Arenadata сделала на пути доступности наших продуктов для клиентов. Имея возможность использовать гибридную инфраструктуру или и вовсе разворачивать продукты Arenadata в облаке, заказчики смогут существенно экономить ресурсы.
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