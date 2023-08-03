Общество

Банк «Открытие»: 27% жителей ЮФО готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для граждан

Общество 03.08.2023 15:21
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03.08.2023 15:21


27% жителей Южного федерального округа откладывают деньги на будущую пенсию. 49% ничего не слышали о новой программе долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в стране с 1 января 2024 года, но 27% готовы участвовать в ней. Главными мотивами участия в новой программе южане назвали государственные гарантии безопасности накоплений, рост личных доходов и гарантированную прибыльность не ниже инфляции. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и НПФ «Открытие».
В общей сложности 27% жителей округа откладывают деньги на будущую пенсию. Из них 16% опрошенных откладывают деньги на будущую пенсию в течение трех и более лет. Еще 11% стали делать пенсионные накопления недавно, 1-2 года назад. 22% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 50% не откладывают деньги на старость. Из них 31% из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 19% не видят необходимости в таких сбережениях.
Россияне в целом и жители юга в частности пока слабо информированы о новой программе долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в стране с 1 января 2024 года и призвана сформировать пенсионные накопления работающих граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В рамках программы государство будет частично софинансировать личные накопления. В полной мере этими накоплениями можно будет воспользоваться через 15 лет, женщинам по достижении 55 лет, мужчинам – 60 лет. Знают об этой программе только 11% опрошенных. Еще 39% «что-то слышали об этом». Остальные ничего не знают о данной программе.
49% пока не могут ответить на вопрос, будут ли они участвовать в новой программе долгосрочных сбережений. Выразили такую готовность 27% (скорее да 21%, точно да 6%). Около четверти респондентов (24%) не хотят участвовать в этой программе.
Отвечая на открытый вопрос о том, что могло бы вас мотивировать на участие в новой программе долгосрочных сбережений (можно было давать более одного варианта ответа) 47% назвали безопасность накоплений за счет их страхования государством, 38% - повышение уровня своего дохода для возможности откладывать деньги, 35% - прозрачную ежегодную отчетность об инвестициях гарантированную доходность не ниже текущей инфляции, 33% - более стабильную обстановку в стране и российской экономике, 32% - более выгодные условия, чем по вкладам и накопительным счетам в банках, 30% - гарантированную доходность не ниже инфляции.
*Опрос проведен банком «Открытие» 26 июля - 1 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.

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