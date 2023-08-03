Экономика

Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей

Экономика 03.08.2023 10:58
0
03.08.2023 10:58


По итогам 7 месяцев 2023 г. рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10%. Улучшение доходности по депозитным продуктам после решения регулятора обеспечит рост рынка на 15% по итогам года. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

– Решение регулятора повысить ключевую ставку ожидаемо привело к улучшению условий по классическим вкладам крупнейшими игроками рынка, что оказало прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц. По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым клиентам уже доступны двузначные ставки, – заявил Анатолий Печатников.

По его словам, основным сберегательным инструментом, гарантирующим стабильность и высокую доходность для населения, остается рублевый депозит. 

Одновременно продолжит снижаться объем валютных депозитов, ставки по которым зафиксировались на «околонулевом» уровне, а доля доллара и евро в портфеле сбережений россиян будет замещаться юанем. Сегодня он вызывает наибольший интерес у вкладчиков среди иностранных валют. 

По прогнозам ВТБ, доля китайских юаней на валютном рынке вырастет до 26% к концу года, увеличившись за год более чем вдвое, и продолжит рост в дальнейшем.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.08.2023 09:03
Экономика 03.08.2023 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.08.2023 17:22
Экономика 02.08.2023 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.08.2023 14:32
Экономика 02.08.2023 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2023 20:34
Экономика 01.08.2023 20:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.07.2023 12:25
Экономика 31.07.2023 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.07.2023 10:26
Экономика 31.07.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.07.2023 15:44
Экономика 28.07.2023 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2023 14:08
Экономика 28.07.2023 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2023 09:24
Экономика 27.07.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.07.2023 13:07
Экономика 26.07.2023 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2023 10:48
Экономика 26.07.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2023 10:15
Экономика 26.07.2023 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2023 09:59
Экономика 26.07.2023 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.07.2023 13:13
Экономика 25.07.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2023 09:30
Экономика 25.07.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:33
В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде у ж/д путей с ожогами 80% тела нашли полуживого мужчинуСмотреть фотографии
15:21
Банк «Открытие»: 27% жителей ЮФО готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для гражданСмотреть фотографии
15:11
Силовики нагрянули на север Волгограда за иностранцами-нелегалами: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Андрей Бочаров обратился к волгоградцамСмотреть фотографии
13:56
Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищСмотреть фотографии
13:04
Гандболистов волгоградского «Каустика» оценили в сборной РоссииСмотреть фотографии
12:51
Руководство природного парка в Волгоградской области наказали за молчаниеСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде водителя иномарки после тарана остановки остановил столбСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде 4 августа откроется новый рынок на Нижнем ТракторномСмотреть фотографии
10:34
В Краснооктябрьском районе открылась новая стоянка на 110 местСмотреть фотографии
10:27
«По жизненным обстоятельствам»: в Серафимовиче открылась правда о скоропостижной отставке Сергея ПономараеваСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде 31-летняя женщина с набором пиромана пыталась поджечь райвоенкоматСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцев просят не покупать молочную продукцию фантомного производителя из РязаниСмотреть фотографии
09:50
В Волжском мужчина на остановке упал лицом вниз и умерСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде бизнесмен в одночасье лишился полумиллиона рублейСмотреть фотографии
09:03
Росстат: в Волгоградской области в августе подорожали бензин и дизтопливоСмотреть фотографии
08:18
Количество пострадавших от клещей волгоградцев выросло до 2333 человекСмотреть фотографии
07:21
«Они всего боятся»: районные власти отменили посвященный СВО фестиваль песни в РуднеСмотреть фотографии
21:09
Под Волгоградом 85-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
20:41
Рак груди выявили у волгоградки вопреки результатам УЗИ и маммографииСмотреть фотографии
20:20
В Волгограде назвали базовую ставку для платных парковок. Разбираемся, что это значитСмотреть фотографии
20:09
В двух районах Волгограда построят три дорогиСмотреть фотографии
19:03
Волгоградские общественники от ОНФ раскритиковали остановки-«бани»Смотреть фотографии
17:49
В Волжском легковушка впечаталась в фонарный столб, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:14
За день из захламленной Волгоградской области вывезли 1,6 тысяч тонн мусораСмотреть фотографии
17:00
Главный тренер волгоградского «Ротора» опроверг слухи о конфликте в клубеСмотреть фотографии
16:50
МЧС: ураганный ветер и грозовые ливни скоро обрушатся на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:28
Водолазы обнаружили на дне реки под Волгоградом тело 15-летнего юношиСмотреть фотографии
16:27
Облсуд в Волгограде снизил срок наказания изрезавшему девушку кикбоксеру ГригорянуСмотреть фотографии
 