В Волгограде бизнесмен в одночасье лишился полумиллиона рублей





В Волгограде энергетики в принудительном порядке взыскали с предпринимателя долг за свет в размере 546 тысяч. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», с апреля по июнь текущего года энергетики получили четыре исполнительных листа в отношении индивидуального предпринимателя. Воспользовавшись действующими правовыми нормами, специалисты службы по работе с дебиторской задолженностью энергосбытовой организации взыскали долг в полном объеме.

– Специалистами компании был направлен запрос в межрегиональную инспекцию ФНС №10, откуда поступили сведения о действующих счетах должника в финансовых учреждениях. Впоследствии судебные акты были переданы в банки для взыскания долгов и исполнены полностью в кратчайшие сроки, – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Всего с начала года с должников в принудительном порядке, по сведениям энергетиков, было взыскано 185 миллионов рублей. При этом общая сумма долга волгоградских бизнесменов по исполнительный листам составляла 418 миллионов.

– С начала этого года к принудительному исполнению «Волгоградэнергосбытом» предъявлено 2818 исполнительных документов о взыскании задолженности с юридических лиц и приравненных к ним групп потребителей, – уточняют в компании.

Отметим, что совместно с приставами энергетики могут не только списывать деньги со счетов волгоградцев, но и накладывать арест на имущество, ограничивать расходы по кассе предприятий. В случае со злостными должниками из числа юридических лиц возможны меры уголовного преследования. Так, недавно в отношении руководителя одной из управляющих компаний Волгограда было возбуждено уголовное дело.

– В случае неоплаты долга в установленный срок Федеральной службой судебных приставов предусмотрен дополнительный исполнительный сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы или стоимости взыскиваемого имущества, – напоминают в «Волгоградэнергосбыте».

Проверить наличие задолженности можно в личном кабинете юридического лица на сайте ul.energosale34.ru или по телефону, указанному в договоре.



