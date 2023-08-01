В волгоградском медиапространстве все чаще стали мелькать фамилии теперь уже бывших сотрудников правоохранительных органов, попавших под уголовное преследование либо покинувших службу из-за череды скандалов с подчиненными. Экс-командир батальона ДПС подполковник полиции Евгений Чернышов, полковники полиции Алексей Климов и Александр Степанов, подполковник полиции Алексей Тимошенко, бывшие сотрудники волгоградского следкома и прокуратуры Дмитрий Николаев и Руслан Тришин — все они так или иначе нарушили закон, вероятно забыв, что когда-то принимали присягу.

Очевидно, что начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко и прокурор области Денис Костенко взяли курс на искоренение любых проявлений разгильдяйства и преступных действий среди сотрудников. Однако не исключено, что еще не все, кто носит погоны, это поняли.

Предприниматель из Волгограда обратился в редакцию V102.RU и рассказал журналистам свою историю, как в одночасье превратился из пострадавшего от мошеннических действий успешного бизнесмена в подозреваемого по уголовному делу. Со слов волгоградца, его обвиняют бывшие компаньоны, захотевшие прибрать к рукам его движимое и недвижимое имущество. Лебедянцев уверен, что в преступной схеме замешаны волгоградские силовики.





Бизнесмен уточняет, что все началось еще в 2018 году, когда ему поступило предложение вложиться в новый бизнес, связанный с медициной. На тот момент Лебедянцев являлся соучредителем ООО «Прибой», занимавшегося оборудованием нежилых помещений для дальнейшей сдачи в аренду.

— В конце лета ко мне пришли Юрий Сиденко и Абдул Мати – известный в Волгограде реабилитолог. Он рассказал, что у него есть уникальные технологии по восстановлению пациентов. Его я не знал, мне был знаком лишь Сиденко. Они предложили открыть на базе моих помещений бизнес. Говорили, что у меня удачно расположены площади. Приезжали раза три-четыре, хотя у меня во всех помещениях были арендаторы, шла работа, все было хорошо, — рассказывает Лебедянцев. — На одной из встреч появился Олег Пермяков. Мне его представили как богатого человека, который будет учредителем новой фирмы «Академия здоровья», которая станет сетью по Волгограду. Пермяков в свою очередь стал меня уговаривать, чтобы я тоже вошел в состав учредителей. Говорили, что будет много клиник, а они серьезные люди и в этом бизнесе давно. Сиденко я знал, он был в свое время директором «Диалайна» в Красноармейском районе, поэтому я повелся на эту тему. Думал, что все будет так, как они говорили.

Затем, вспоминает бизнесмен, компаньоны затеяли ремонт в помещении будущей клиники на Семи ветрах. Самого Лебедянцева, с его слов, стали возить по действующим учреждениям.

— Меня привезли в центр города в клинику на Академической, в которой рассказывали, что она им принадлежит. Потом выяснилось, что это не так. Мати просто там работал доктором. Возили в клинику, которая должна была открыться на Семи ветрах на улице 8-й Воздушной Армии. Там начали грандиозной ремонт. Я все свои деньги — 12,5 миллионов — передал туда, их брали Мати и Вобленко Елена Вячеславовна, которая была главным бухгалтером, как мне ее представляли. Впоследствии выяснилось, что она из отдела кадров. Я же документы не видел, мне ничего не показывали. Когда через два года все убежали, уволились, все бросили, мы принялись искать документы, которых нигде не оказалось. Компьютеры были заблокированы, но кое-что нашли. Выяснилось, что Вобленко не бухгалтер – бухгалтером был Сиденко. Он же был и директором, который ничего не делал по факту. А ведь я ему верил и на него собственно и рассчитывал, — продолжает предприниматель.

По словам бизнесмена осознание того, что он стал жертвой обмана, пришло только после череды скандалов из-за двухлетнего простоя, невыплаты аренды «Прибою», неоплаченных счетов за коммуналку и невозможности оплатить налоги при том, что все семейные деньги были вложены в «Академию здоровья».

— Мне постоянно рассказывал: потерпи, подожди, мол, сейчас все начнется, вот-вот клиника на 8-й Воздушной заработает. Потом меня в последующем так и не включили в эту клинику. Там Пермяков оказался одним учредителем. Вот тогда я понял, что меня очень серьезно обманули, — говорит Лебедянцев. — Я писал заявления, мы подали в суд, чтобы с «Академии здоровья» взыскать аренду. Начались судебные тяжбы, мы все выиграли. Возбудили уголовное дело в третьем отделении полиции (по Ворошиловскому району, — Прим. ред.) по поводу Пермякова, Мати, Вобленко, Сиденко. Их туда начали возить, допрашивать. Стало понятно, что скоро дело окажется в суде. Следователи видели, что были мошенничество и кража, потому что много оборудования было вывезено в клинику на Семь ветров, ушел миллион за аренду из Красноармейского, коммуналку платили на Семи ветрах, а у нас не платили. Полное было надувательство с той стороны.

Но самое интересное, как отмечает Лебедянцев, началось спустя почти год после следствия.

— Вдруг неожиданно материалы из третьего отделения полиции забирают в восьмое в Красноармейский район и уже в отношении меня возбуждают дело и начинают нас вместе с женой вызывать в полицию, — рассказывает бизнесмен. — Там я задаю вопросы касательно приостановления всех действий по первому делу. Мне говорят, мол, это не наше, мы этим не занимаемся. Я пишу бумаги, приходят отписки. Потом следователь, который вел в восьмом отделении дело, — Никита Кабаков — начал меня уговаривать, чтобы я поговорил с Пермяковым по поводу мировой. Мол, отдайте ему деньги и помещения, то, что он просит, и тогда уголовное дело прикроется. Это было озвучено ни один раз мне и моей жене, моему адвокату. Я понимал, что дело идет как-то абсолютно неправильно, не так, как должно быть. Мы ни в чем не виноваты абсолютно. Мало того, что отдали все свои деньги 12,5 миллионов, все свои помещения клинике «Академия здоровья», которая так и не работала по факту, у нас еще пытаются, так скажем, мошенническим путем отобрать эти помещения путем рейдерского захвата.

В какой-то момент, вспоминает Лебедянцев, пришло осознание того, что нужно искать выходы на высокопоставленных лиц.

– Когда Кабаков несколько раз вызывал меня, а потом и жену на допросы, я понимал, что нужно выйти на какого-то выше, потому что, когда он допрашивал, то постоянно ему приходили какие-то смски, поступали звонки. Я просто увидел, что начальство ему все время диктует, как и что нужно делать в отношении меня. Чувствовал тогда и я, и адвокат, что идет какая-то подсказка, наводка, чьи-то движения. Мне Пермяков поначалу, когда мы нормально общались, рассказывал, что у него дружба с Русяевым — это прокурор нашего Красноармейского района, который и перетащил дело из третьего отделения полиции в отношении Пермякова и тех определенных лиц в Красноармейский, которое в последующем так и осталось лежать под сукном. Больше двух лет прошло, уже третий год скоро закончится, оно лежит без всякого действия.

При этом волгоградец, с его слов, предпринимал попытки урегулировать ситуацию и неоднократно для этого встречался с бывшим компаньоном по несостоявшемуся бизнесу.

— В одном из разговоров, когда я не раз уже приезжал к Пермякову, говорил ему, мол, хватит, надо зарыть этот топор войны, работать дальше, двигаться. У меня помещения стоят, движений никаких, работы нет. Он мне отвечал, нет, мол, там вот Шугалей уголовное дело возбудил, сейчас мы его [дело] дожмем, докрутим. Либо ты отдаешь нам помещения и машину, либо сажаем тебя или жену. Это постоянно звучало, в том числе от Кабакова Никиты, который мне и моему адвокату все время говорил: «Кого будем сажать?».

Вскоре, говорит бизнесмен, он встретился с сотрудником отдела полиции №8 Святославом Шугалеем.

– Мы договорились о встрече в кабинете с Шугалеем Святославом, который возглавлял комитет в восьмом отделении полиции следственный (следственный отдел полиции № 8 по Красноармейскому району, — Прим. ред.). Он мне тоже заявил, что мы должны договориться с Пермяковым, то есть я должен ему отдать либо помещения, либо машину по первому требованию. Мы просили какую-то бумагу подтверждающую, что уголовное дело будет закрыто, на что нам было озвучено: «Не переживайте, мы все решим, все сделаем». Это четко прозвучало из уст Шугалея. Поэтому, я так понимаю, что там работает связка отдела прокуратуры, полиции и Пермякова по отжиму моих помещений и машин.

Сергей Лебедянцев сегодня переживает за свою семью.

— Ситуация нездоровая. Жена только на таблетках и живет. Фактически получается уже несколько лет — с тех пор, как связались с этими «друзьями», — делится бизнесмен. — На сегодня я даже не знаю, чем это может закончиться. Уголовное дело, которое было возбуждено в третьем отделе полиции, похоронено, в восьмом отделе лежит, не двигается никуда, а против меня и моей семьи идет очень сильная работа Русяева и Шугалея — конкретно вот этих двух людей.

Видео: ИА «Высота 102»