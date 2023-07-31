«Открытие Авто»: в июне автомобили с пробегом обошлись россиянам в 491 млрд рублей





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам июня 2023 года. Согласно результатам исследования, в начале лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин 491,2 млрд рублей — на 67% больше, чем в июне 2022 года (294,2 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 501,9 тыс. автомобилей с пробегом — на 42% больше, чем в июне прошлого года (352,8 тыс. шт.). По сравнению с маем рынок в объемах остался таким же, а его финансовая емкость чуть выросла (+0,8%). Больше всех денег тратится на европейские марки и автомобили старше 10 лет. Чаще всего покупают японские марки. Однако лучшие темпы роста финансовой емкости демонстрируют «китайцы».

Около 40% всех денег потрачено на «старые» автомобили

Уже несколько месяцев подряд больше всего денег тратится на автомобили в возрасте от 10 лет и старше. В июне на них ушло 184,6 млрд рублей, что составляет 37,6% от общей суммы. Между тем, год назад доля «старых» машин в финансовой емкости рынка составляла 34,4%.

А вот с более «свежими» автомобилями (в возрасте до 5 лет) тенденция обратная: если в июне 2022 года они занимали наибольшую долю (37%), то теперь — наименьшую (31%). В июне нынешнего года их покупка обошлась в 152,1 млрд рублей.

На машины возрастной категории «5 — 9 лет» россияне потратили 154,6 млрд рублей. За год их доля увеличилась — с 28,6% (июнь 2022 года) до 31,5% (июнь 2023 года).

У «китайцев» — наибольший рост финансовой емкости на вторичном рынке

Китайские марки показывают самый сильный рост финансовой емкости рынка подержанных машин. В июне нынешнего года россияне приобрели 9,9 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 9,4 млрд рублей. Если в штуках «китайцы» к июню 2022-го прибавили 54%, то в деньгах — 123%. В обоих случаях они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка, но их доля пока все равно остается самой низкой — 2% и 1,9% соответственно.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в июне — 178,4 млрд рублей), которым немного уступают «японцы» (166,8 млрд рублей). Далее с огромным отставанием следуют б/у автомобили корейских и российских брендов (72,5 млрд и 35 млрд рублей соответственно). Замыкают ТОП-5 «американцы» с показателем 28,5 млрд рублей.

По объемам рынка наблюдается иной расклад. В июне больше всего было куплено б/у «японцев» — 150,5 тыс. единиц (их доля составила 30%). На втором месте находятся подержанные автомобили европейских марок (118,4 тыс. шт.; доля — 23,6%), на третьем — отечественных (115,1 тыс. шт.; 22,9%). И только потом располагаются «корейцы» и «американцы» (66 тыс. и 39,8 тыс. шт.; c долей рынка в 13,2% и 7,9% соответственно).

Кроссоверы и внедорожники укрепляют позиции на «вторичке»

Сегмент SUV наращивает свою долю на рынке автомобилей с пробегом. По итогам июня в нашей стране было куплено 128,6 тыс. б/у кроссоверов и внедорожников, которые обошлись россиянам в 232,6 млрд рублей.

Если в объеме вторичного рынка сегмент SUV занимает более четверти (25,6%), то в структуре финансовой емкости — порядка половины (47,3%). Отметим, что за год данные показатели увеличились — в июне 2022 года они составляли 22,6% и 46% соответственно.

В настоящее время сегмент SUV уступает на «вторичке» лишь автомобилям В-класса, но только в объемах. Так, в первый месяц лета россияне стали обладателями 165,8 тыс. таких подержанных машин, что составляет 33% от общего количества. При этом потрачено на них было 72,3 млрд рублей, т.е. примерно седьмая часть (14,7%) от всей суммы денег.

Также стоит отметить автомобили с пробегом С- и D-класса (57,3 млрд и 51 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых в структуре финансовой емкости превысила 10%. У всех остальных сегментов она оказалась ниже этого значения.

В июне затраты увеличились по всем сегментам, причем сильнее всего — среди минивэнов (в 2,4 раза). А менее других они выросли у б/у машин F-класса (+37%).

— В июне на покупку автомобилей с пробегом жители нашей страны потратили рекордную сумму денег за последние три года — более 490 млрд рублей. При этом самих подержанных машин было куплено столько же, сколько и в мае. Но из-за того, что цены на автомобили продолжают расти, наблюдается и увеличение финансовой емкости вторичного рынка. По всей видимости, эта тенденция сохранится, а значит, в ближайшие месяцы можно ожидать новых рекордов потраченных на вторичном рынке средств, — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

— То, что затраты на покупку подержанных машин сильнее всего выросли среди китайских марок, во многом связано с началом их активного появления на вторичном рынке. Также не стоит забывать, что многие «китайцы» относятся к сегменту SUV, в котором цены выше, чем в среднем по рынку. Это тоже способствует увеличению затрат на их покупку. Конечно, доля машин из КНР на «вторичке» пока очень мала, но в нынешних условиях она имеет предпосылки для роста, — считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.