Общество

В семи районах Волгограда в августе отключат горячую воду: список адресов

Общество 30.07.2023 21:30
0
30.07.2023 21:30


Коммунальщики снова оставят без горячей воды жителей Волгограда. Как сообщает V102.RU, грядущие августовские отключения должны стать последними за это лето для обитателей семи районов. Не затронут перебои в подаче ГВС лишь жителей Краснооктябрьского района. 

ИА «Высота 102» публикует полный список адресов: 

Тракторозаводский район

с 8 по 10 августа 

улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

улица Мясникова, 2, 8, 16

улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

улица Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

улица Кастерина, 2, 4, 6

Дзержинский район

с 1 по 14 августа 

улица Аракская, 29, 31, 33, 35

улица Хорошева, 14, 20

улица Безымянная, 1

с 15 по 25 августа 

улица Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

улица Жирновская, 2, 9

улица Тимофеева, 10

улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

улица Щербины, 10

улица Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

с 28 по 30 августа 

бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

улица Константина Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42

улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

улица Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

Центральный район

с 7 по 9 августа 

проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

улица Землянского, 3, 5, 9

улица Бакинская, 2, 2а, 13

улица Коммунальная, 18

улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

улица Наумова, 14

улица Краснознаменская, 6, 8

улица Ленина, 6, 11

улица Пражская, 1

улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

улица Чуйкова, 37, 51а, 55

улица Порт-Саида, 7а

улица Комсомольская, 6, 8

улица Коммунистическая, 56

с 14 по 15 августа 

улица Краснознаменская, 7

улица Ленина, 25

Ворошиловский район

с 7 по 10 августа 

улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

улица Ардатовская, 16

улица Череповецкая, 11/4, 11/5

улица Комитетская, 24

с 8 по 9 августа по 9 августа и с 17 по 18 августа

улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52

с 15 по 16 августа 

улица Чигиринская, 2

лица Ардатовская, 2

улица Буханцева, 48, 50, 66

улица Клубная, 13

с 15 по 17 августа 

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Советский район 

с 2 по 3 августа 

улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

лица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

улица Аджарская, 35, 37, 16, 18

улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

с 7 по 14 августа 

улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

улица Родниковая, 14, 16, 18

улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

проспект Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

улица имени академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

улица Славская, 3, 10, 12

улица имени Полухина, 2/1, 2/2

улица Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

улица Тормосиновская, 12

улица Даугавская, 4, 5, 7а, 20

улица Петровская, 9

улица Калининградская, 2 а, 21

улица Краснопресненская, 3

переулок Удмуртский, 2

Кировский район 

с 3 по 14 августа 

улица Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149

улица Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

улица Маресевой Зины, 3, 9, 15

улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

улица Федотова, 4

улица Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273

улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а

улица Люблинская, 4

улица Изоляторная, 2

улица Вельботная, 3, 5

улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6

улица Турбинная, 184, 186, 188, 259

улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18

улица Лячина, 3, 5, 7

улица Минина, 4, 10, 16

улица Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Красноармейский район

с 1 по 2 августа 

улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

улица Сидорова, 3

улица Алийская, 16, 18

улица Судостроительная, 39, 43, 45

улица Электростальская, 11

3 августа 

поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

с 3 по 4 августа 

улица Лазоревая, 187, 193

улица Минская, 218, 222, 226

улица Фролова, 4

улица Луговая, 142

с 8 по 9 августа 

улица Водников, 12а

улица Черепановых, 3

10 августа 

лица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

улица Колесная, 84, 

с 8 по 17 августа 

улица Доценко, 70

с 21 по 25 августа 

улица 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

улица Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

улица Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

улица Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

улица Светлоярская, 46

улица 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

улица Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

улица Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

улица 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

улица Голубева, 1а, 3

улица Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65

проспект Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

улица Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

улица Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

улица Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

проспект Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

улица Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

улица Якуба Коласа, 24

улица Моцарта, 17а

улица Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

улица 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

улица Копецкого, 1а, 10

улица Мачтозаводская, 122, 124

улица Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

улица Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

улица 2-я Динамовская, 6а, 7

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.07.2023 12:08
Общество 31.07.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 11:29
Общество 31.07.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 09:35
Общество 31.07.2023 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 08:13
Общество 31.07.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 07:57
Общество 31.07.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 20:10
Общество 30.07.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 19:39
Общество 30.07.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 18:39
Общество 30.07.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 18:12
Общество 30.07.2023 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 14:16
Общество 30.07.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 12:42
Общество 30.07.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 11:34
Общество 30.07.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 09:11
Общество 30.07.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 08:34
Общество 30.07.2023 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2023 08:00
Общество 30.07.2023 08:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:22
В Волгограде водителя BMW осудят за наезд на приставов на парковке ТРЦСмотреть фотографии
12:08
РПН: пожары в Волгоградской области не испортили воздухСмотреть фотографии
11:49
СК: бухгалтер СИЗО-3 в Волгоградской области присвоила 230 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:29
Волгоградский губернатор рассказал жителям, как спастись от жарыСмотреть фотографии
10:43
Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград-СаратовСмотреть фотографии
10:41
Бросил машину и скрылся. Сбившего 6-летнего мальчика водителя ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Средней зарплаты волгоградцев хватит на 797 литров АИ-92Смотреть фотографии
10:11
В Волжском лихой выезд с территории рынка привел к ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
В Волгоградской области десантникам пообещали жару до +38 °ССмотреть фотографии
09:02
Под Волгоградом осудили задержанных УФСБ владельцев двух бочек марихуаныСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы установили рекорд посещаемости матча и не могли уехать после футболаСмотреть фотографии
07:57
«Врачи умирали от онкологии»: жители Котово потребовали переезда детской поликлиники из-за опасного смрадаСмотреть фотографии
21:30
В семи районах Волгограда в августе отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
20:43
«Хватит разминаться»: «Ротор» закончил матч с «Уфой» в Волгограде ничьей – 1:1Смотреть фотографии
20:10
Волгоградцам рассказали, кому откажут в назначении пенсииСмотреть фотографии
19:39
Разбитая дорога в центре Волгограда заинтересовала прокуратуруСмотреть фотографии
18:39
Отказался от медали «За отвагу». На Украине погиб доброволец из Волгограда с позывным «Бирюк»Смотреть фотографии
18:12
В Волгограде пропала пенсионерка с желтой сумкой и крашеными волосамиСмотреть фотографии
17:23
«Живем, как в кочегарке»: фроловчанка пытается спасти сына с иммунодефицитом от опасной свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области выросли в июне на 100 тысячСмотреть фотографии
15:05
«Пожарные мечутся»: поселок Ангарский в Волгограде заволокло черным дымомСмотреть фотографии
14:16
Как в Волгограде отмечают День ВМФ — фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
12:42
Холодное море, грязный бассейн и курортный роман: врач рассказал, что провоцирует летний циститСмотреть фотографии
11:46
На волгоградской трассе молодого рабочего насмерть завалило землейСмотреть фотографии
11:34
В поселке Ельшанка в Волгограде ночью подожгли мусорные завалы: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгограде в районе Дар-горы фура раздавила женщинуСмотреть фотографии
09:43
«Думала, что испугаюсь и больше не поеду»: в Волгограде хрупкая женщина выхаживает двух парализованных бойцов из ДНРСмотреть фотографии
09:11
«Ну, вот и зима пришла»: занесенная градом трасса в Волгоградской области попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
В Москве за граффити дали 15 суток художнику из Волгограда PhilippenzoСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области к 1 августа похолодает до +10 °ССмотреть фотографии
 