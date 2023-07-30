В семи районах Волгограда в августе отключат горячую воду: список адресов

Коммунальщики снова оставят без горячей воды жителей Волгограда. Как сообщает V102.RU, грядущие августовские отключения должны стать последними за это лето для обитателей семи районов. Не затронут перебои в подаче ГВС лишь жителей Краснооктябрьского района.
ИА «Высота 102» публикует полный список адресов:
Тракторозаводский район
с 8 по 10 августа
улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
улица Мясникова, 2, 8, 16
улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
улица Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
улица Кастерина, 2, 4, 6
Дзержинский район
с 1 по 14 августа
улица Аракская, 29, 31, 33, 35
улица Хорошева, 14, 20
улица Безымянная, 1
с 15 по 25 августа
улица Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13
улица Жирновская, 2, 9
улица Тимофеева, 10
улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
улица Щербины, 10
улица Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д
с 28 по 30 августа
бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
улица Константина Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42
улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
улица Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
Центральный район
с 7 по 9 августа
проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
улица Землянского, 3, 5, 9
улица Бакинская, 2, 2а, 13
улица Коммунальная, 18
улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а
улица Наумова, 14
улица Краснознаменская, 6, 8
улица Ленина, 6, 11
улица Пражская, 1
улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
улица Чуйкова, 37, 51а, 55
улица Порт-Саида, 7а
улица Комсомольская, 6, 8
улица Коммунистическая, 56
с 14 по 15 августа
улица Краснознаменская, 7
улица Ленина, 25
Ворошиловский район
с 7 по 10 августа
улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
улица Ардатовская, 16
улица Череповецкая, 11/4, 11/5
улица Комитетская, 24
с 8 по 9 августа по 9 августа и с 17 по 18 августа
улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52
с 15 по 16 августа
улица Чигиринская, 2
лица Ардатовская, 2
улица Буханцева, 48, 50, 66
улица Клубная, 13
с 15 по 17 августа
улица Циолковского, 2
улица Калинина, 11
Советский район
с 2 по 3 августа
улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
лица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
улица Аджарская, 35, 37, 16, 18
улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
с 7 по 14 августа
улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1
улица Родниковая, 14, 16, 18
улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
проспект Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
улица имени академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
улица Славская, 3, 10, 12
улица имени Полухина, 2/1, 2/2
улица Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
улица Тормосиновская, 12
улица Даугавская, 4, 5, 7а, 20
улица Петровская, 9
улица Калининградская, 2 а, 21
улица Краснопресненская, 3
переулок Удмуртский, 2
Кировский район
с 3 по 14 августа
улица Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149
улица Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
улица Маресевой Зины, 3, 9, 15
улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
улица Федотова, 4
улица Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273
улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а
улица Люблинская, 4
улица Изоляторная, 2
улица Вельботная, 3, 5
улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6
улица Турбинная, 184, 186, 188, 259
улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18
улица Лячина, 3, 5, 7
улица Минина, 4, 10, 16
улица Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
Красноармейский район
с 1 по 2 августа
улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
улица Сидорова, 3
улица Алийская, 16, 18
улица Судостроительная, 39, 43, 45
улица Электростальская, 11
3 августа
поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
с 3 по 4 августа
улица Лазоревая, 187, 193
улица Минская, 218, 222, 226
улица Фролова, 4
улица Луговая, 142
с 8 по 9 августа
улица Водников, 12а
улица Черепановых, 3
10 августа
лица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87
улица Колесная, 84,
с 8 по 17 августа
улица Доценко, 70
с 21 по 25 августа
улица 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43
улица Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
улица Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
улица Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
улица Светлоярская, 46
улица 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
улица Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
улица Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
улица 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
улица Голубева, 1а, 3
улица Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65
проспект Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
улица Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
улица Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
улица Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
проспект Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
улица Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
улица Якуба Коласа, 24
улица Моцарта, 17а
улица Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
улица 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а
улица Копецкого, 1а, 10
улица Мачтозаводская, 122, 124
улица Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
улица Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
улица 2-я Динамовская, 6а, 7
Фото: архив ИА «Высота 102»