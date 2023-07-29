Общество

В селе Волгоградской области затопило дворы после ремонта дороги за полмиллиарда

Общество 29.07.2023 10:21
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29.07.2023 10:21




Жителей села Кругловка Нехаевского района Волгоградской области шокировали последствия ремонта дороги, которая проходит через этот населенный пункт.
- В этом году у нас начали ремонтировать трассу, которая ведет в Ростовскую область, - рассказали селяне V102.RU. – Казалось, радоваться бы надо, а мы плачем. После каждого дождика теперь наши дворы заливает. У одного жителя затопило скважину, он без питьевой воды остался. Кроме того, водой наполняются и подъезды к домовладениям. Из-за постоянной влажности территория здесь скоро превратится в болото!
По словам жителей, раньше дождевые потоки уходили по водоотводящим трубам.
- Теперь мы не знаем, то ли их вообще не уложили, то ли сделали работу с браком, - предполагают селяне.
Ремонт трассы начался весной. Дорожники приступили к реконструкции участка – «Самойловка (Саратовская область)-Елань-Преображенская-Новоаннинский-Алексеевская-Кругловка-Шумилинская (Ростовская область) в границах Волгоградской области км246+367-км252+500 в Нехаевском районе). Как следует из данных сайта госзаказов, стоимость контракта составила около 450 миллионов рублей. Подрядчиком реконструкции дороги стало ООО «Гранит», которое уже ремонтировало это дорогу несколько лет назад.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области V102.RU пояснили, что при ремонте дороги изменения в рельеф, способных повлиять на проходящие потоки воды, не вносятся.
- При этом на данном участке заменили 8 водопропускных труб, еще 4 трубы установлены дополнительно, - прокомментировали в облкомтрансе. – Строительный контроль и технический надзор за всеми работами осуществляет ГКУ «Дирекция автомобильных дорог».
Ранее V102.RU сообщало, что жители села Кругловка неоднократно жаловались на отвратительное состояние дороги, проходящей через населенный пункт. При этом они сравнивали, в каком виде находились участки трассы в Ростовской и Волгоградской областях. Сравнение было не в пользу волгоградского региона.
Видео читателей V102.RU

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