В селе Волгоградской области затопило дворы после ремонта дороги за полмиллиарда

По словам жителей, раньше дождевые потоки уходили по водоотводящим трубам.
- Теперь мы не знаем, то ли их вообще не уложили, то ли сделали работу с браком, - предполагают селяне.
Ремонт трассы начался весной. Дорожники приступили к реконструкции участка – «Самойловка (Саратовская область)-Елань-Преображенская-Новоаннинский-Алексеевская-Кругловка-Шумилинская (Ростовская область) в границах Волгоградской области км246+367-км252+500 в Нехаевском районе). Как следует из данных сайта госзаказов, стоимость контракта составила около 450 миллионов рублей. Подрядчиком реконструкции дороги стало ООО «Гранит», которое уже ремонтировало это дорогу несколько лет назад.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области V102.RU пояснили, что при ремонте дороги изменения в рельеф, способных повлиять на проходящие потоки воды, не вносятся.
- При этом на данном участке заменили 8 водопропускных труб, еще 4 трубы установлены дополнительно, - прокомментировали в облкомтрансе. – Строительный контроль и технический надзор за всеми работами осуществляет ГКУ «Дирекция автомобильных дорог».
Ранее V102.RU сообщало, что жители села Кругловка неоднократно жаловались на отвратительное состояние дороги, проходящей через населенный пункт. При этом они сравнивали, в каком виде находились участки трассы в Ростовской и Волгоградской областях. Сравнение было не в пользу волгоградского региона.
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