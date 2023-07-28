Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом

Экономика 28.07.2023 14:08
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28.07.2023 14:08
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом в июле 2023 года, по версии портала Выберу.ру.
Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие критерии, как длительность льготного периода и лимит кредитования, диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, условия снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, проценты начисления кешбэк, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 млн рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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