Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона

Телеком 28.07.2023 16:29
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28.07.2023 16:29
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Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.
Если вы клиент билайна, вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс билайна среди предложенных способов оплаты.
Что именно сегодня можно оплатить с баланса билайна? Показываем для наглядности на одной картинке.
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