Tele2 предлагает своим клиентам заправляться по выгодной цене





Оператор предлагает сделать автопутешествия по России более выгодными. Клиенты компании могут заправляться со скидкой 10% через сервис «Турбо».

Tele2 предлагает клиентам экономить в летних путешествиях по России. Абоненты оператора могут получать скидку 10% при каждой заправке автомобиля топливом. Для этого нужно воспользоваться предложением сервиса выгодной заправки «Турбо», которое доступно всем клиентам в программе лояльности «Больше». Сервис предоставляет доступ к более чем 120 сетям АЗС в разных регионах страны, включая юг.

Так, в Волгоградской области можно приобрести топливо по выгодной цене на заправках Rusoil, «Татнефть», VipOil, «Новатэк», «Яр-Нефть» и других.

Для того, чтобы получить скидку, необходимо авторизоваться с помощью мобильного приложения «Мой Tele2» или на сайте компании. После этого, нужно активировать предложение партнера и получить на телефон промокод. Этот код нужно ввести в приложении «Турбо», и затем с его помощью оплатить заправку. Промокод вводится один раз и действует без ограничений на период действия всей акции. Приложение «Турбо» доступно в смартфонах на платформах Android и iOS.

Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» Tele2:

– Tele2 поддерживает стиль жизни клиентов и всегда стремится предложить им больше преимуществ. Недавно мы создали «Тревел-гид» где собрали множество интересных маршрутов по югу России. К некоторым достопримечательностям можно добраться только на автомобиле. Следующий шаг – помочь абонентам не тратить лишних средств во время летних путешествий. Наша совместная акция с сервисом «Турбо» поможет насыщенно провести каникулы и ощутимо сэкономить. Подключиться к программе можно буквально за пару кликов – как и обычно, мы делаем все для удобства и комфорта наших клиентов.

Воспользоваться предложением в Волгоградской области можно до 10 сентября. С полным списком доступных АЗС можно познакомиться на сайте Tele2 и в приложении «Турбо». Подробные условия участия представлены на сайте компании.

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