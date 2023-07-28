На острове Сарпинский появился скоростной мобильный интернет билайн

Телеком 28.07.2023 10:09
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28.07.2023 10:09
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В Волгоградской области билайн улучшил связь на острове Сарпинский – это самый большой речной остров в России и один из крупнейших в Европе. Технические специалисты билайна установили оборудование, обеспечивающее остров высокоскоростным мобильным интернетом 4G и качественной голосовой связью. На базе сети 4G (LTE) на острове работает технология VoLTE*. Она позволяет абонентам билайн одновременно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать по телефону с высоким качеством звука.
– Мы установили оборудование на острове Сарпинский, чтобы обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом местных жителей, а также рыбаков, туристов и дачников. По нашим данным, скорость загрузки файлов в зоне приема сети 4G на острове достигает 66 Мбит/с, в среднем – 20 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы смотреть и загружать видео, пользоваться социальными сетями и мессенджерами. Мы продолжим развивать сеть и улучшать качество связи в Волгоградской области, – сказал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
Напомним, весной 2023 года билайн модернизировал оборудование и усилил сигнал сотовой связи в речном порту Волгограда. Ранее оператор построил базовые станции в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах региона.
*голос через LTE.
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