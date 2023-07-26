Оптика в дом: «Ростелеком» организовал доступ в интернет для 1700 домохозяйств Волгоградской области





«Ростелеком» развернул оптическую интернет-инфраструктуру в поселках Новостройка и Себрово Волгоградской области. Специалисты компании проложили около 33 км волоконно-оптических линий связи и обеспечили техническую возможность подключения к сети по технологии GPON («оптика в дом») 1700 домохозяйствам. Теперь цифровые сервисы «Ростелекома» могут стать привычными атрибутами повседневной жизни жителей этих поселков.

— Проект «Ростелекома» по строительству инфраструктуры в Волгоградской области реализуется за счет собственных инвестиций компании. Подключение к сети по оптическому каналу связи дает стабильный и быстрый интернет. Жители получают новые возможности для работы, учебы, развлечений, дистанционного решения различных жизненных вопросов, да и просто для общения, — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Доступ в интернет обеспечивается по волоконно-оптическому подземному кабелю, который заводится непосредственно в дом абонента, что гарантирует высокую надежность соединения и скорость доступа до 1 Гбит/с с запасом пропускной способности. Благодаря этому жители могут подключить «Интернет в частный дом» и одновременно пользоваться такими сервисами «Ростелекома», как «Умный дом», «Видеонаблюдение», мультимедийная платформа Wink и другими.

— Для нас цифровые технологии — большой шаг навстречу цивилизации. Каждый в нашей семье пользуется интернетом. Дети – для учебы, мы с женой – для банковских переводов, а недавно дистанционно маму записали на консультацию к врачу в Волгограде. Хотим еще Wink подключить. Много слышали хороших отзывов об этом сервисе. Мы – киноманы, и надеемся, что теперь будем в курсе всех новинок, — поделился впечатлением Сергей Якутин, абонент компании из Себрово.

Умный видеосервис Wink содержит более 80 тысяч фильмов и сериалов в формате Full HD. Коллекция регулярно пополняется отечественными и зарубежными новинками. Также на платформе сервиса подставлено 400 ТВ-каналов. Ориентироваться в этом разнообразии помогает удобная навигация и система рекомендаций. С их помощью зритель легко может найти контент в соответствии со своими интересами. Мультимедийный сервис предлагает большую фильмотеку для детей и подростков. При этом родители могут ограничить доступ к нежелательному контенту по пин-коду, возрасту и времени просмотра. Пользоваться платформой можно одновременно на пяти разных устройствах, привязанных к одному аккаунту.

Всего в регионе оптикой «Ростелекома» охвачено более 500 тысяч домохозяйств, протяженность сетевой инфраструктуры составляет 14 тыс. км.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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