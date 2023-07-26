Оптика в дом: «Ростелеком» организовал доступ в интернет для 1700 домохозяйств Волгоградской области
Lamoda интегрировала платформу билайн adtech для продвижения селлеров и брендов24.07.2023 14:25
Tele2 замораживает цены на тарифы21.07.2023 15:30
Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ20.07.2023 14:43
Анапа-Геленджик-Новороссийск или Сочи: куда в этом году держат путь волгоградцы20.07.2023 13:12
Выше только вышки: необычные истории о том, как сотовая связь появляется в горах20.07.2023 11:29
«Макс и Гусь» свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалу19.07.2023 17:57
Tele2 запускает онлайн-гид по лету19.07.2023 15:57
Волгоградцы могут выиграть 3 млн рублей на олимпиаде по программированию19.07.2023 14:49
Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele218.07.2023 17:17
Как закалялись пацаны: завершились съемки сериала о молодежных группировках 80-х17.07.2023 16:46
Провести лето с пользой: 5 хороших онлайн-курсов для детей и подростков17.07.2023 14:34
Специалистов волгоградского филиала Tele2 отметили за достижения в развитии телекоммуникационной отрасли14.07.2023 12:49
«Ростелеком» входит в топ-3 конвергентных операторов13.07.2023 15:15
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило результаты исследования рынка конвергентных телеком-услуг в России.Согласно оценкам экспертов, «Ростелеком» вошел в тройку крупнейших операторов, оказывающих одновременно услуги фиксированного доступа в интернет и мобильной связи. Также...