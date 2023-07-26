Ехал за ребенком: в центре Волгограда загорелась «Kia Rio»

Происшествия 26.07.2023 14:34
0
26.07.2023 14:34
В центре Волгограда сегодня на глазах у очевидцев загорелся автомобиль «Kia Rio». Как рассказали V102.RU горожане, машина, которая ехала по улице Советской, вдруг остановилась, а из-под капота повалил дым. На помощь водителю бросились люди, в том числе другие водители с огнетушителями.
- Мы еле потушили, когда приехали пожарные, языки пламени еще вырывались, - рассказал один из очевидцев Алексей.
Водитель в момент возгорания был один в автомобиле. По его словам, он ехал за супругой и ребенком.
- Не знаем, что произошло. Может, что-то с двигателем или с аккумулятором, хотя водитель уверяет, что аккумулятор был совсем новый, - продолжает свидетель.
Водитель, по его словам, был раздавлен случившемся.
- Хорошо, конечно, что его семьи в момент возгорания не было, но ремонт машины, конечно, ему дорого сейчас обойдется, - констатируют очевидцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в службу в 12-24 ч.
- На ул. Советской горел моторный отсек автомобиля «Kia Rio» на площади 1 кв. м. Сотрудники ПСЧ 3 ликвидировали пожар в 12-29 ч. . Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки, - уточнили в ведомстве.
Фото Алексея Кузьменкова
На юге Волгограда разбился байкер: видео26.07.2023 14:26
Происшествия 26.07.2023 14:26
В Волгограде подросток на электросамокате сбила ребенка26.07.2023 10:56
Происшествия 26.07.2023 10:56
Под Волгоградом в массовом ДТП иномарка «подбила» легковушку и грузовик26.07.2023 10:39
Происшествия 26.07.2023 10:39
В Волгограде у Астраханского моста нашли труп студентки26.07.2023 10:15
Происшествия 26.07.2023 10:15
Не уступил дорогу. В больнице Волгограда после ДТП с фурой умер 48-летний мужчина26.07.2023 09:51
Происшествия 26.07.2023 09:51
Под Волгоградом на своем поле сгорел фермер26.07.2023 09:19
Происшествия 26.07.2023 09:19
Волгоградка насадила на рыболовный крючок собственное веко25.07.2023 19:22
Происшествия 25.07.2023 19:22
На диком пляже под Волгоградом произошла кровавая бойня25.07.2023 11:58
Происшествия 25.07.2023 11:58
Волгоградка за 50 тысяч рублей «продала» троих детей иностранцам24.07.2023 16:21
Происшествия 24.07.2023 16:21
В Волжском наезд машины на двух девочек попал на видео24.07.2023 10:47
Происшествия 24.07.2023 10:47
В Волгограде мужчину перевернуло в воздухе после тарана «Газели»: видео24.07.2023 10:36
Происшествия 24.07.2023 10:36
Под Волгоградом 15-летний мальчик на ВАЗ-2106 сбил пешехода24.07.2023 10:25
Происшествия 24.07.2023 10:25
Жительница Самары додумалась потеребить грудь «Родины-матери» в Волгограде23.07.2023 16:15
Происшествия 23.07.2023 16:15
Под Волгоградом дорожный рабочий разбил голову, выпрыгнув с катка23.07.2023 12:32
Происшествия 23.07.2023 12:32
Подросток на мопеде и ребенок на велосипеде пострадали в Волгоградской области23.07.2023 11:08
Происшествия 23.07.2023 11:08