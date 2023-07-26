Ехал за ребенком: в центре Волгограда загорелась «Kia Rio»





В центре Волгограда сегодня на глазах у очевидцев загорелся автомобиль «Kia Rio». Как рассказали V102.RU горожане, машина, которая ехала по улице Советской, вдруг остановилась, а из-под капота повалил дым. На помощь водителю бросились люди, в том числе другие водители с огнетушителями. В центре Волгограда сегодня на глазах у очевидцев загорелся автомобиль «Kia Rio». Как рассказали V102.RU горожане, машина, которая ехала по улице Советской, вдруг остановилась, а из-под капота повалил дым. На помощь водителю бросились люди, в том числе другие водители с огнетушителями.

- Мы еле потушили, когда приехали пожарные, языки пламени еще вырывались, - рассказал один из очевидцев Алексей. - Мы еле потушили, когда приехали пожарные, языки пламени еще вырывались, - рассказал один из очевидцев Алексей.

Водитель в момент возгорания был один в автомобиле. По его словам, он ехал за супругой и ребенком. Водитель в момент возгорания был один в автомобиле. По его словам, он ехал за супругой и ребенком.

- Не знаем, что произошло. Может, что-то с двигателем или с аккумулятором, хотя водитель уверяет, что аккумулятор был совсем новый, - продолжает свидетель. - Не знаем, что произошло. Может, что-то с двигателем или с аккумулятором, хотя водитель уверяет, что аккумулятор был совсем новый, - продолжает свидетель.

Водитель, по его словам, был раздавлен случившемся. Водитель, по его словам, был раздавлен случившемся.

- Хорошо, конечно, что его семьи в момент возгорания не было, но ремонт машины, конечно, ему дорого сейчас обойдется, - констатируют очевидцы. - Хорошо, конечно, что его семьи в момент возгорания не было, но ремонт машины, конечно, ему дорого сейчас обойдется, - констатируют очевидцы.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в службу в 12-24 ч. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в службу в 12-24 ч.

- На ул. Советской горел моторный отсек автомобиля «Kia Rio» на площади 1 кв. м. Сотрудники ПСЧ 3 ликвидировали пожар в 12-29 ч. . Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки, - уточнили в ведомстве. - На ул. Советской горел моторный отсек автомобиля «Kia Rio» на площади 1 кв. м. Сотрудники ПСЧ 3 ликвидировали пожар в 12-29 ч. . Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки, - уточнили в ведомстве.

Фото Алексея Кузьменкова