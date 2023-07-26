Студентка ВГСПУ стала лучшим молодым дизайнером России и выиграла стажировку в модном доме





Подведены итоги всероссийского конкурса MTS-Fashion, организованного образовательным проектом «Поколение М». Победительницей конкурса стала студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета София Шахиахметова. Осенью она отправится в Москву на стажировку к известному российскому кутюрье Юлии Далакян.

Конкурс fashion-эскизов проходил на образовательной онлайн-платформе pokolenie.mts.ru. Наставниками выступили известные российские модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян. Эксперты провели несколько видео мастер-классов, чтобы участники могли создать свой эскиз модного экологичного образа, который бы не нанес вреда природе. Всего на конкурс MTS-Fashion поступило несколько сотен работ от юных дизайнеров в возрасте 11-18 лет из разных городов страны.

– Очень рада, что проект помог заявить о себе в fashion-сообществе студентке из Волгограда. София еще раз доказала, что сфера дизайна одежды в Волгограде развита на высоком уровне. Онлайн-формат проекта классная возможность для подростков из любой точки страны проявить себя, пообщаться с кумирами и получить обратную связь от профессионалов своего дела. Мы будем следить за успехами Софии и радоваться новым победам, – рассказала директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

София Шахиахметова учится на кафедре дизайна костюма и вдохновляется музыкой. Из дисциплин в ВУЗе ей особенно нравится технология швейных изделий, основы производственного мастерства, а также академический рисунок и живопись.





Фото: одна из работ Софьи Шахиахметовой.

– Рисование и музыка идут параллельно со мной на протяжении всей моей жизни. Вдохновляет меня и занятия музыкой и сама природа. Считаю, что художнику необходимо находить вдохновение в любом его виде. В свободное от учёбы время я рисую костюмы или этюды, а также провожу время с семьёй. О проекте «Поколение М» я узнала ещё в далёком 2018 году, и несколько лет выкладывала работы на сайте. Наконец, спустя 5 лет я победила! Поэтому будущим участникам конкурса пожелаю удачи в освоении новых горизонтов. Талант и немного удачи станут надёжной опорой для вас, но самое главное – это труд, и если вы трудолюбивый человек, не бойтесь пробовать что-то новое, – делится София.



