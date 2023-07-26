Экономика 26.07.2023 09:59
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26.07.2023 09:59
По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль ПАО СК «Росгосстрах» составила около 2,2 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ, обнародованная старейшим российским страховщиком.
За первые 6 месяцев этого года сборы «Росгосстраха» составили 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше чем за аналогичный период годом ранее. Значительную часть страховой премии в январе-июне компании принесли страхование имущества физических и юридических лиц, моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили 16 млрд рублей.
- Положительного финансового результата компания достигла за счет ставки на сбалансированное развитие во всех сегментах бизнеса, — прокомментировал результаты полугодия генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Наши планы продаж выполнены во всех каналах — агентском, офисном, партнерском, корпоративном, цифровом. Важно, что мы видим положительные темпы роста сборов всем основным видам страхования «Росгосстраха», включая, конечно, и традиционное для компании страхование жилья и домашнего имущества граждан. Мы остаемся верны своим ключевым целям, главной из которых остается рост рентабельности всех подразделений и линий бизнеса. За счет повышения эффективности управления страховым портфелем удалось добиться снижения комбинированного коэффициента убыточности до показателя ниже 100%, а грамотная работа с инвестпортфелем принесла инвестиционный доход существенно лучше ожиданий.
За счет успешной работы в первом полугодии «Росгосстрах» нарастил активы до 144,6 млрд рублей со 139 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2022 года. Собственный капитал страховщика вырос за этот период с 53,7 млрд рублей до 55,9 млрд рублей. Объем страховых резервов по итогам первого полугодия 2023 года составляет 74 млрд рублей.
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