Экономика 26.07.2023 10:15
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26.07.2023 10:15
Все больше возможностей дистанционного взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями получают жители Волгоградской области. Теперь обмен большей частью документов может происходить без визита в офис «Волгоградэнергосбыта». Данный сервис стал доступен физическим лицам, заключившим договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) в отношении коммерческих помещений. Дистанционное сотрудничество исключает бумажную рутину, необходимость лишних визитов в офисы энергосбыта и стояния в очередях в дни приема документов.
– Такая возможность появилась в личном кабинете юридических лиц https://ul.energosale34.ru/, – рассказали ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Что немаловажно, частные предприниматели и владельцы помещений могут подключаться к сервису электронного документооборота без приобретения усиленной цифровой подписи. Для этого достаточно заключить обычное соглашение с энергокомпанией.
Напомним, в Личном кабинете зарегистрированный пользователь может:
• отправлять ведомости показаний СКУЭ;
• принимать счета-фактуры, акты приема-передачи, счета на оплату и другие документы;
• подписывать акты приема-передачи и акты сверки. Так же предусмотрена возможность корректировок и исправлений документов, что в свою очередь снижает уровень переплат из-за ошибок в отчетности.
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