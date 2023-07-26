Экономика

Удаленный документооборот с энергосбытом доступен владельцам коммерческих помещений

Экономика 26.07.2023 10:15
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26.07.2023 10:15


Все больше возможностей дистанционного взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями получают жители Волгоградской области.  Теперь обмен большей частью документов  может происходить без визита в офис «Волгоградэнергосбыта». Данный сервис стал доступен физическим лицам, заключившим договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)  в отношении коммерческих помещений. Дистанционное сотрудничество  исключает бумажную рутину, необходимость лишних визитов в офисы энергосбыта и стояния в очередях в дни приема документов. 
Такая возможность появилась в  личном кабинете юридических лиц https://ul.energosale34.ru/, – рассказали ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт».  – Что немаловажно, частные предприниматели и владельцы помещений могут подключаться к сервису электронного документооборота без приобретения усиленной цифровой подписи. Для этого достаточно заключить  обычное соглашение с энергокомпанией. 
 Напомним, в Личном кабинете зарегистрированный пользователь может:
• отправлять ведомости показаний СКУЭ;
• принимать счета-фактуры, акты приема-передачи, счета на оплату и другие документы; 
• подписывать акты приема-передачи и акты сверки.  Так же предусмотрена возможность корректировок и исправлений документов, что в свою очередь снижает уровень переплат из-за ошибок в отчетности. 

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