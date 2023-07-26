







На Волгоградском заводе сельхозтехники ВУАЗ АГРО (ZULF) произошли кадровые перемены. Директором по производству назначен экс-гендиректор завода УРАЛ ИВЕКО. Его назначение подписал генеральный директор завода Дмитрий Феррейра Опасо.









Кадровое решение связано с переходом на новый уровень производственных мощностей и ориентация на развитие машиностроительного сектора в регионе.









Формирование сильного инженерно-конструкторского отдела для самоходных машин послужит повышению качества машин и положит начало к подготовке строительства тракторного завода.









— Для нас очень важно не терять динамику развития предприятия, — говорит Дмитрий Феррейра Опасо, — именно курс нашего губернатора Андрея Бочарова настраивает на позитивный настрой в машиностроительном секторе. В 2021 году мы выпустили 16 единиц, в 2022 году – 33 единицы техники, которые зарегистрированы в ГОСТЕХНАДЗОРЕ. Имеющиеся контракты с агрохолдингами и крестьянско-фермерскими хозяйствами на 2023 год способствовали нам привлечь профессионалов федерального уровня для выполнения объемов до 100 единиц в год. Постоянный набор кадров подтверждает темпы развития предприятия.

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