Общество 24.07.2023 15:01
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24.07.2023 15:01
Заявка на создание в городе Котельниково второй очереди парка «Аксайская Дубрава», разработанная при содействии градообразующего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий, стала лауреатом «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2023 году».
Награждение лучших проектов создания комфортной городской среды в малых российских городах состоялось на прошедшем сегодня Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.
Наград форума удостоены сразу два проекта, реализуемые при поддержке компании в городах Котельниково (Волгоградская область) и Ковдор (Мурманская область). Общая стоимость обоих проектов – свыше 220 миллионов рублей, большая часть этой суммы является грантами победителей форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
В работе форума приняли участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В приветственном слове министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поблагодарил участников и организаторов мероприятия за возможность проведения такого важного и масштабного события:
- Сегодня мы подводим итоги второго конкурса проектов создания комфортной городской среды. Каждый житель своего города — патриот. И, конечно, он хочет, чтобы развитие общественных пространств происходило рядом с его домом. Именно такую возможность дает программа формирования комфортной городской среды, - отметил Ирек Файзуллин.
Создание общественного пространства нового формата и комплексное благоустройство эко-парка «Аксайская дубрава» в Котельниково осуществляется в рамках реализации социально-культурного проекта «Котельниково – земля героев».
Концепция благоустройства первого этапа парка уже становилась победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.
Главная идея проекта – создание уникального эко-парка, отражающего красоту и аутентичность степного ландшафта, самобытность города Котельниково, окружающей его природы, культуры и образа жизни горожан. Работы по благоустройству начались в апреле 2023 года, полностью завершить проект планируется в 2027 году.
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