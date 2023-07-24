Экономика 24.07.2023 15:00
0
24.07.2023 15:00
Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A.ru со «Стабильным» прогнозом. Оценка собственной кредитоспособности повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.
При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.
Ранее, в июне 2023 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Открытие Private Banking в Волгограде организовал для своих клиентов вечер джаза20.09.2023 13:14
Экономика 20.09.2023 13:14
Зарплату до 190 тысяч рублей с бесплатными бургерами предлагают волгоградцам20.09.2023 08:09
Экономика 20.09.2023 08:09
ЦБ: инфляция в Волгоградской области разогналась до 5,29%19.09.2023 15:47
Экономика 19.09.2023 15:47
В ДНР выдали первую льготную ипотеку по ставке 2%19.09.2023 13:05
Экономика 19.09.2023 13:05
Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Волгограде19.09.2023 12:11
Экономика 19.09.2023 12:11
«Открытие Авто»: большинство покупателей кроссоверов пока по-прежнему предпочитают «японцев» с пробегом19.09.2023 10:55
Экономика 19.09.2023 10:55
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум до 13118 рублей19.09.2023 08:02
Экономика 19.09.2023 08:02
Астраханский завод начал отгрузку дизеля для Волгограда18.09.2023 16:52
Экономика 18.09.2023 16:52
«Где солярка?»: в Волгограде продолжают расти цены на бензин при дефиците топлива18.09.2023 10:57
Экономика 18.09.2023 10:57
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа подтвердил звание «Организация высокой социальной эффективности»18.09.2023 09:17
Экономика 18.09.2023 09:17