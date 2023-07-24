Lamoda интегрировала платформу билайн adtech для продвижения селлеров и брендов

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Lamoda, онлайн-площадка для продажи товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, интегрировала ритейл медиа платформу, разработанную билайн adtech – подразделением по рекламным технологиям билайн бизнес. Платформа позволяет селлерам и брендам, продающим на Lamoda, привлекать больше покупателей: реклама таргетируется на целевых пользователей и ведет их с внешних ресурсов на сайт Lamoda – к товару селлера или бренда. Эффективность кампаний обеспечивается за счет широкого рекламного инвентаря билайн adtech и качества таргетинга: сегменты аудитории собираются на основе обезличенных данных Lamoda о поведении пользователей.

Платформа билайн adtech имеет в качестве технологической основы программатическую платформу ОТМ, которая интегрируется с DMP (платформа управления данными) ритейлера – в данном случае DMP Lamoda. Lamoda обладает разнообразными данными о клиентах в обезличенном виде: лог покупок, поисковые запросы, интерес к брендам, чек, частота покупок, предпочитаемый ассортимент, корзина. Это позволяет селлерам и брендам лучше таргетировать свою рекламу: «ловить» целевых пользователей на внешних площадках и приводить их к себе на Lamoda для покупки. Согласно статистическим данным Lamoda на сегодняшний день проект дает возможности селлерам и брендам для продвижения среди 20+ млн уникальных клиентов.

Совместное решение Lamoda и билайн предлагает брендам и селлерам Lamoda размещение рекламы по модели White Label (белый список): сервис предоставляется полностью командой и в интерфейсе Lamoda на базе технического решения ОТМ. Доступный к показу инвентарь включает тысячи качественных ресурсов – развлекательных порталов, городских сайтов, сайтов СМИ, сервисов объявлений, мобильных приложений и др. Согласно данным билайн селлерам Lamoda доступны 35+ млрд рекламных показов в день (баннеры и видео) на 520+ млн уникальных устройств.

Рекламные кампании ведут на сайт и мобильное приложение Lamoda. Кампании можно «приземлить» в любой раздел Lamoda: каталог, карточку товара, страницу бренда (shop-in-shop), страницу акции, радел «Идеи» и др. Конверсионная воронка завершается исключительно на ресурсах Lamoda. По всей воронке дается детальная статистика — вплоть до информации о покупках, к которым привели рекламные активности.

Запуск и управление рекламными кампаниями доступны для брендов и селлеров из личного кабинета. Для таргетинга можно самостоятельно выбрать предустановленные сегменты аудитории Lamoda. Однако Lamoda формирует также специализированные сегменты под индивидуальные запросы от брендов.

– Ранее мы использовали наши агрегированные данные для собственных рекламных кампаний, но достаточно быстро пришли к пониманию, что знания Lamoda могут быть востребованы и для рекламных кампаний наших продавцов. Мы начали запускать такие кампании силами своей перформанс-команды, и так как результаты были впечатляющими, решили, что нам нужно масштабироваться. Для этого была выбрана технологическая база билайн adtech: наше совместное решение дает рекламодателям прямой доступ к показу рекламы на данных Lamoda, предоставляя рынку доступ к новому качественному инвентарю, – комментирует Марина Миронова, руководитель по развитию рекламного бизнеса Lamoda.

– Проект реализует модель монетизации Off-Site: ритейлер переходит от ручной открутки кампаний через кабинеты сторонних систем к полноценному предоставлению клиентам прозрачной рекламной платформы. Это позволяет ритейлеру масштабировать работу с клиентами по рекламным кампаниям и больше зарабатывать. В свою очередь, бренды получают доступ к новым знаниям для эффективного таргетирования и – одновременно с этим – возможность дотянуться до целевого сегмента за счет обширного рекламного инвентаря. Благодаря удобному функционалу покупок на стороне ритейлера увеличивается число конверсий. Для конечных пользователей реклама более целевая и упрощает покупку товара, что положительно влияет на пользовательский опыт, – комментирует Сергей Соловьев, директор по продуктам ОТМ, билайн.