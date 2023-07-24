«Красный Октябрь» к 125-летию представил новый логотип





Завод «Красный Октябрь» ровно за 125 дней объявляет обратный отсчет до своего 125-летия, в честь которого разработан юбилейный логотип.

25 ноября «Красный Октябрь» отмечает День рождения – 125 лет назад в этот день состоялась первая плавка на мартеновской печи. Специально к этому событию презентован юбилейный логотип, который будет использоваться в ближайший год.





Знак символизирует собой связь времен и поколений металлургов-краснооктябрьцев, трудящихся на благо завода. 125 лет стальной истории воплощены в слова: ценим прошлое, живем настоящим, смотрим в будущее.

Добавим, череду мероприятий ко Дню рождения металлургического предприятия открыл большой концерт на День металлурга. Юбилейной дате будут посвящены выставки, конференции, соцпроекты. В честь 125-летия завода состоится открытие нового парка и Аллеи передовиков на заводской территории, футбольный матч и, конечно, чествование лучших сотрудников и ветеранов на большом торжественном концерте.

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