Происшествия

«Кто-то кинул петарду»: в Волгограде вспыхнул пожар около «Парк Хауса»

Происшествия 22.07.2023 18:27
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22.07.2023 18:27


В Волгограде потушен пожар около ТРЦ «Парк Хаус». Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось сегодня, 22 июля, около шести часов вечера.
- Вспыхнули декоративные кусты, - пояснили горожане. – Говорят, кто-то бросил в зелень  петарду.

Огонь тут же  охватил растения, однако пожарные приехали быстро.
- Горела трава на площади 50 на 50 метров, - пояснили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области. – Пожар потушен.
Фото V102.RU

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