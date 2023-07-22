«Кто-то кинул петарду»: в Волгограде вспыхнул пожар около «Парк Хауса»

Фото V102.RU
Происшествия 22.07.2023 18:27
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22.07.2023 18:27
Фото V102.RU
В Волгограде потушен пожар около ТРЦ «Парк Хаус». Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось сегодня, 22 июля, около шести часов вечера.- Вспыхнули декоративные кусты, - пояснили горожане. – Говорят, кто-то бросил в зелень петарду.
Огонь тут же охватил растения, однако пожарные приехали быстро.- Горела трава на площади 50 на 50 метров, - пояснили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области. – Пожар потушен.
Фото V102.RU
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