ПСБ поздравляет Волжский с Днем города

Общество 22.07.2023 15:12
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22.07.2023 15:12
ПСБ поддержал празднование Дня рождения города-спутника Волгограда и стал главным партнером мероприятий масштабной праздничной программы в Волжском.
Сегодня день начался с митинга и возложения цветов к памятнику основателю города, первому начальнику «Сталинградгидростроя» Федору Георгиевичу Логинову.
Поздравить любимый Волжский с праздником собрались первостроители города, представители администрации, гордумы, крупнейших предприятий региона, активисты общественных советов и молодежь.
– ПСБ традиционно поддерживает празднование Дня рождения Волжского и сегодня мы отмечаем его вместе со всеми жителями и гостями города. Участвуя в реализации значимых инициатив и проектов, мы живем одной жизнью с любимым городом, помогая делать его современнее, уютнее и интереснее. Я от всей души поздравляю родной для меня Волжский – теплый, яркий, дружелюбный и гостеприимный город – с праздником! Желаю ему процветания и развития, а жителям – комфортной и счастливой жизни!, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.
Праздничные мероприятия под лозунгом «Волжский – наш общий дом» проходят на центральных улицах, площадях, в парках, музеях, выставочных залах, библиотеках и других культурных учреждениях города.
Напомним, в воскресенье 23 июля состоится гала-концерт с выступлением лучших исполнителей Волжского и Волгограда. Хедлайнером и звездным гостем станет певица Натали. Праздник завершится ярким фейерверком.
Фото предоставлено пресс-службой ПСБ.
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