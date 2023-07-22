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Про квалификацию: как получить удостоверение водителя вилочного погрузчика

Полезно знать 22.07.2023 13:32
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22.07.2023 13:32


На предприятиях практически любой отрасли применяются погрузо-разгрузочные работы и, как правило, они осуществляются с помощью специальных транспортных средств – погрузчиков. Управление  ими требует определенной квалификации и специального допуска. Водители погрузчиков играют важную роль в обеспечении эффективного потока операций на складах, в распределительных центрах и на производственных предприятиях.
Рассказываем, как пройти обучение на водителя погрузчика и стать высококвалифицированным работником.
Кому подойдет профессия
Профессия водителя вилочного погрузчика идеально подходит для тех, кто может работать в динамичной обстановке, обладает отличной ориентацией в пространстве и чувством ответственности за свою безопасность и окружающих. 
Где и чему научат
Чтобы стать сертифицированным водителем погрузчика, необходимо пройти комплексную подготовку, включающую теоретические знания и практические навыки. Эксплуатации погрузчиков, правилам техники безопасности, методам перемещения грузов и техническому обслуживанию транспортного средства научат на специальных курсах.
Опытные водители вилочных погрузчиков могут пройти переподготовку и повысить квалификацию, чтобы улучшить свои навыки и быть в курсе последних достижений отрасли. 
Что дает удостоверение водителя погрузчика
После сдачи экзамена в Гостехнадзоре выдается выписка из протокола обучения и удостоверение «Водитель вилочного погрузчика», которое дает разрешение на управление этого транспортного средства. Данные об учащихся вносятся в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Наличие удостоверения имеет решающее значение при приеме на работу, поскольку свидетельствует, что его обладатель обладает нужной компетенцией, обеспечит соблюдение правил техники безопасности и не допустит роста риска несчастных случаев на производстве.
Профессиональный, квалифицированный водитель вилочного погрузчика – востребованный работник на предприятиях, где необходимо перемещать большое количество грузов:  на складах логистических центров, в гипермаркетах, на производстве.
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