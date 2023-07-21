Бочаров пообещал Волжскому новые дороги и соцобъекты на 20 млрд рублей

Общество 21.07.2023 10:39
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21.07.2023 10:39
Объем средств в рамках программы развития города Волжского в Волгоградской области увеличат до 20 миллиардов рублей. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 21 июля, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Волжский.
Глава региона поздравил жителей с наступающим Днем рождения города, который будет отмечаться в эти выходные, а также обозначил перспективы реализации комплексной программы развития.
— На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию. Ее объем, которой изначально был порядка 5,5-6 млрд рублей, мы увеличили: уже профинансировано порядка 13 млрд., по итогам 2023-24 годов выйдем на уровень 20 млрд рублей. В год 70-летия Волжского программа будет полностью реализована, - сообщил губернатор. - Это не просто деньги, огромные средства — это новые дороги, новые социальные объекты, новые инженерные сооружения.
Бочаров напомнил, что в регионе реализуются и другие масштабные проекты, в том числе включение территории в стратегический коридор «Север – Юг», возведение трассы до Волгограда.
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