Бочаров пообещал Волжскому новые дороги и соцобъекты на 20 млрд рублей





Объем средств в рамках программы развития города Волжского в Волгоградской области увеличат до 20 миллиардов рублей. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 21 июля, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Волжский.

Глава региона поздравил жителей с наступающим Днем рождения города, который будет отмечаться в эти выходные, а также обозначил перспективы реализации комплексной программы развития.

— На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию. Ее объем, которой изначально был порядка 5,5-6 млрд рублей, мы увеличили: уже профинансировано порядка 13 млрд., по итогам 2023-24 годов выйдем на уровень 20 млрд рублей. В год 70-летия Волжского программа будет полностью реализована, - сообщил губернатор. - Это не просто деньги, огромные средства — это новые дороги, новые социальные объекты, новые инженерные сооружения.

Бочаров напомнил, что в регионе реализуются и другие масштабные проекты, в том числе включение территории в стратегический коридор «Север – Юг», возведение трассы до Волгограда.



