Экология

Заслуги Волгоградского НПЗ в области экологии отмечены в Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2022 год

Экология 21.07.2023 10:50
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21.07.2023 10:50


Завод стал лауреатом Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» в номинации «Рациональное использование земель», представив проект ликвидации шламонакопителей, оставшихся с советских времен и последующей рекультивации земель. 

Комиссия, состоящая из членов Министерства природных ресурсов и экологии, представителей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации высоко оценила успехи НПЗ. 


Проект не в первый раз отмечают престижными наградами - ранее он был признан лучшим в экологическом конкурсе Фонда имени Вернадского в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике», а также получил диплом победителя Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик "Надежный партнер - Экология" под эгидой Совета Федерации России.

Волгоградский НПЗ по праву находится среди лидеров использования природоохранных технологий. На предприятии экологии и охране окружающей среды уделяется особое внимание. 

С 2000-х годов на заводе ведется мощнейшая модернизация производства, результатом которой также стало сокращение воздействия на окружающую среду.


Специалисты заводской лаборатории круглосуточно ведут мониторинг экологических показателей атмосферного воздуха, воды и почвы. 

Полностью ликвидированы очистные сооружения. 


На территории предприятия расположена солнечная электростанция мощностью 30 МВт. А в недавно созданном проектом офисе по декарбонизации бизнеса ведется разработка новых природоохранных технологий, которые в дальнейшем будут внедряться на НПЗ.


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