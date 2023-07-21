



Завод стал лауреатом Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» в номинации «Рациональное использование земель», представив проект ликвидации шламонакопителей, оставшихся с советских времен и последующей рекультивации земель.

Комиссия, состоящая из членов Министерства природных ресурсов и экологии, представителей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации высоко оценила успехи НПЗ.





Проект не в первый раз отмечают престижными наградами - ранее он был признан лучшим в экологическом конкурсе Фонда имени Вернадского в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике», а также получил диплом победителя Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик "Надежный партнер - Экология" под эгидой Совета Федерации России.

Волгоградский НПЗ по праву находится среди лидеров использования природоохранных технологий. На предприятии экологии и охране окружающей среды уделяется особое внимание.

С 2000-х годов на заводе ведется мощнейшая модернизация производства, результатом которой также стало сокращение воздействия на окружающую среду.





Специалисты заводской лаборатории круглосуточно ведут мониторинг экологических показателей атмосферного воздуха, воды и почвы.

Полностью ликвидированы очистные сооружения.





На территории предприятия расположена солнечная электростанция мощностью 30 МВт. А в недавно созданном проектом офисе по декарбонизации бизнеса ведется разработка новых природоохранных технологий, которые в дальнейшем будут внедряться на НПЗ.