Экономика

Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 30%

Экономика 21.07.2023 09:16
0
21.07.2023 09:16


Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в первом полугодии 2023 года. 
Объемы кредитования малого бизнеса в первом полугодии выросли практически на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,9 млрд рублей, кредитный портфель увеличился более чем на 20% – до 14,3 млрд рублей. 
Выдачи гарантий за полугодие выросли на 35% к сопоставимому периоду 2022 года – до 21,4 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 37% – до 33,8 млрд рублей. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 16% – до 23,3 млрд рублей.
Банк в 2023 году продолжил развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В первом полугодии была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов.
В первом полугодии банк существенно расширил географию своего проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка. Такие возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб для малого бизнеса доступны в Астрахани, Балашихе, Иваново, Йошкар-Оле, Калуге, Кирове, Костроме, Курске, Мурманске, Оренбурге, Пскове, Реутове, Саранске, Сыктывкаре, Тольятти, Чебоксарах.
Также в этот период расширена сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. Сегодня таких центров уже более 20, они эффективно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка. 
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»). 
Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

erid:4CQwVszH9pUiqSQDowK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.07.2023 13:24
Экономика 21.07.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2023 12:48
Экономика 21.07.2023 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2023 07:07
Экономика 21.07.2023 07:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2023 12:44
Экономика 20.07.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2023 11:04
Экономика 20.07.2023 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2023 09:45
Экономика 20.07.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.07.2023 14:46
Экономика 19.07.2023 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2023 12:00
Экономика 19.07.2023 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2023 11:11
Экономика 19.07.2023 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2023 09:55
Экономика 19.07.2023 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2023 16:12
Экономика 18.07.2023 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2023 13:42
Экономика 18.07.2023 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2023 10:57
Экономика 18.07.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2023 09:39
Экономика 18.07.2023 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.07.2023 09:44
Экономика 17.07.2023 09:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:30
Tele2 замораживает цены на тарифыСмотреть фотографии
15:10
«Чистое совпадение»: власти Волгограда подали в суд на Елену ИсинбаевуСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе ВолжскомСмотреть фотографии
13:46
Госдума одобрила продажу элитного жилья коррупционеров на торгахСмотреть фотографии
13:33
Один раз украл, два раза угнал: в Камышине поймали рецидивиста после бурной ночиСмотреть фотографии
13:24
В УФНС напомнили волгоградцам о дедлайне по декларациямСмотреть фотографии
13:14
Под Волгоградом матери погибшего в зоне СВО добровольца вручили орден МужестваСмотреть фотографии
12:40
«Гулять по пойме они не пошли»: под Волгоградом лотосы попытались захватить новую территориюСмотреть фотографии
12:19
В соседнем регионе вслед за Волгоградской областью заговорили о платных парковкахСмотреть фотографии
11:27
Генералу СК из Волгограда Музраеву дали 20 дней на изучение протоколаСмотреть фотографии
11:16
Подавляющее большинство волгоградцев поддержали трудовое воспитание детей в школахСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде суд по делу о геноциде населения в годы ВОВ назначили на 1 августаСмотреть фотографии
10:50
Заслуги Волгоградского НПЗ в области экологии отмечены в Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2022 годСмотреть фотографии
10:39
Бочаров пообещал Волжскому новые дороги и соцобъекты на 20 млрд рублейСмотреть фотографии
10:21
На новой неделе четыре района Волгограда оставят без горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
09:49
«СОГАЗ-Мед»: о лечении в отпуске в другом регионеСмотреть фотографии
09:43
В Волжском 1 сентября откроется новая школа-«тысячник»Смотреть фотографии
09:16
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 30%Смотреть фотографии
09:11
«Когда приехали пожарные, все полыхало»: волгоградцы рассказали о смертельном пожаре в центре городаСмотреть фотографии
08:27
У 98 из 100 тысяч жителей Волгоградской области выявлен дефицит йодаСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде вспыхнул пожар около отеля Hilton Garden Inn. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
07:07
В Волгоградской области подешевели макароны и подорожал сахарСмотреть фотографии
21:40
Волгоградец в кредит купил iPhone за 130 тысяч по фальшивому паспортуСмотреть фотографии
21:24
Под Волгоградом отреставрировали послевоенные автобусные остановкиСмотреть фотографии
21:14
Волгоградка взяла три золота на Кубке России по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
20:30
В Котово второй день рвется водопроводСмотреть фотографии
20:09
Колбаса «Мусульманская» с ДНК свиньи разошлась по волгоградским магазинамСмотреть фотографии
19:53
Хирурги в Волгограде поставили на ноги и вернули речь молодой пациенткеСмотреть фотографии
19:24
Пострадавшего при взрыве в Камышине перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
 